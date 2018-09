Zhoršenie vzťahov medzi Čínou a USA znížilo ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 18. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pod čo sa podpísala najnovšia eskalácia obchodného sporu medzi Čínou a USA.Americký prezident Donald Trump v pondelok (17.9.) oznámil, že od nasledujúceho pondelka začnú platiť 10-percentné dovozné clá na čínske výrobky v hodnote 200 miliárd USD (171,36 miliardy eur). Navyše, od 1. januára by sa clo malo zvýšiť na 25 %.uviedli analytici zo spoločnosti Guotai Junan Futures.V reakcii na túto situáciu tak ceny ropy klesli, pričom cena Brentu sa dostala hlboko pod 78 USD za barel (159 litrov). Ešte výraznejšiemu poklesu zabránili blížiace sa sankcie USA voči Iránu, ktoré od novembra zasiahnu jeho vývoz ropy. Irán je tretím najväčším producentom suroviny v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 7.21 h SELČ o 49 centov na 77,56 USD za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 68,56 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 35 centov.