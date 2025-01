Prezident, ministri aj politici reagujú na útok nožom na gymnáziu v Spiškej Starej Vsi

aktualizované 16. januára, 16:05



Šutaj Eštok šiel na miesto tragédie





Minister Drucker vyjadril úprimnú sústrasť

Žiga apeluje na odsúdenie agresivity

Reakcia Progresívneho Slovenska

Školy by mali byť bezpečným miestom

Reakcie ďalších politikov

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil mladý muž nožom, výsledkom sú dvaja mŕtvi. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo dnes pred 13:00 viaceré posádky rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci na Gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Potvrdení su dvaja mŕtvi a jeden pacient v stredne ťažkom stave.





16.1.2025 (SITA.sk) -Žiaden problém na svete sa nevyrieši nožom ani inou zbraňou. Prezident Peter Pellegrini tak reagoval na vražedný útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, kde na následný útoku nožom zomreli dve osoby. Podľa hlavy štátu, ktorá celú vec označila za skutočnú tragédiu, musí byť pokojné a kultivované riešenie akýchkoľvek sporov, bez nenávisti a násilia, cieľom celého národa a celej spoločnosti.„Každý by k nemu mal svojím dielom prispieť, aby atmosféra a úroveň medziľudských vzťahov nevytvárali priestor na násilné činy s ľudskými obeťami," vyhlásil Pellegrini. Zároveň vyslovil úprimnú sústrasť pozostalým, zraneným želá čo najskoršie uzdravenie.Predseda vlády SR Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že je „ťažko porozumieť tomu, čo sa stalo v Spišskej Starej Vsi" a vyslovil pozostalým úprimnú sústrasť, zraneným zaželal skoré uzdravenie. „Dávam dohromady všetky relevantné údaje... A každému premotivovanému odporúčam politické ticho," napísal.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) útok žiaka odsúdil a vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a poprial zraneným skoré uzdravenie. „Okamžite odchádzam na miesto tragédie do Spišskej Starej Vsi,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.Minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) vyjadril sústrasť pozostalým tragédie v Spišskej Starej Vsi. Ako vyjadril na sociálnej sieti, prišil na miesto tragédie, aby vyjadril podporu zriaďovateľovi školy, vedeniu školy, a tiež jej zamestnancom a žiactvu. Ubezpečil, že jeho rezort je pripravený poskytnúť maximálnu pomoc pri zvládaní situácie.„Prioritne sa zameriavame na poskytovanie psychologickej a inej odborné podpory pre deti, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, ktorí boli touto tragédiou priamo či nepriamo zasiahnutí. Okrem toho sme v spolupráci s krízovými tímami zriadili krízovú linku pre všetkých, ktorých táto udalosť zasiahla," uviedol. Doplnil, že spolupracujú aj s Ligou pre duševné zdravie či IPčkom, cieľom je zabezpečiť pomoc pre každého, kto ju potrebuje.Drucker zároveň apeloval na politikov, médiá aj verejnosť, aby k predmetnej udalosti pristupovali citlivo a vyhli sa špekuláciám a unáhleným záverom. Zdôraznil dôležitosť toho, aby mohla polícia v pokoji pracovať, a tiež rešpektu voči súkromiu a dôstojnosti pozostalých.„Táto tragédia je pre nás všetkých bolestivou pripomienkou dôležitosti bezpečia, solidarity a vzájomnej podpory. Spoločne musíme hľadať cesty, ako sa s touto udalosťou vyrovnať a posilniť našu spoločnosť tak, aby sa podobné tragédie už nikdy nezopakovali," napísal minister školstva a prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa zistili príčiny tragédie a prijali potrebné opatrenia, aby do budúcna ochránili deti i učiteľov.Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) vyjadril zhrozenie z násilného útoku v Spišskej Starej Vsi na učiteľov a žiakov. „Vyjadrujem spolupatričnosť a účasť všetkým, ktorí stratili blízkeho a je našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa podobná tragédia už nikdy neopakovala,“ uvádza sa v Žigovom stanovisku, ktoré poskytol Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.Žiga tiež apeloval na odsúdenie agresivity a násilia celou spoločnosťou a na návrat k vzájomnému rešpektu a úcte k pravidlám a autoritám.Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka je zhrozený tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.„Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám obetí a ich najbližším, veľmi si prajem čo najmenší počet zranených. Takéto hrozné násilie nemá v našej spoločnosti čo hľadať," napísal na sociálnej sieti. K tragédii sa vyjadril aj bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS).„S hlbokým šokom a smútkom som prijal správu o tragédii v Spišskej Starej Vsi, kde násilný čin pripravil o život dvoch ľudí. Moja úprimná sústrasť patrí ich rodinám, priateľom a všetkým, ktorých táto udalosť zasiahla," napísal Korčok a doplnil, že v týchto ťažkých chvíľach je dôležité, aby sa spoločnosť spojila, aby sa zachoval pokoj a nešírila sa panika. O to dôležitejšie podľa neho je, aby príslušné orgány dôkladne objasnili všetky okolnosti tohto činu.„Sme hlboko zasiahnutí nepochopiteľným útokom na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, ktoré zasiahol tento hrozný čin," uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie na sociálnej sieti.Ako kresťanskí demokrati doplnili, stoja pri záchranných zložkách, ktoré pomáhajú zraneným, a ktoré pracujú na zadržaní a vyšetrení útoku.„Je dôležité, aby školy boli bezpečným miestom, kde sa podobné situácie nestávajú," doplnilo KDH.Úprimnú sústrasť rodinám obetí útoku vyjadril aj predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling . „Myslím na všetkých ostatných v škole a dúfam, že obetí tejto strašnej tragédie nepribudne," napísal Gröhling.„S hrôzou čítam o útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Myslím na obete a zranených, ako aj ich príbuzných v modlitbách," uviedla poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí). Na sociálnej sieti sa vyjadrila aj mimoparlamentná strana Demokrati.„Je nám nesmierne ľúto incidentu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde hlásia dvoch mŕtvych. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť a myslíme na všetkých dotknutých," napísali Demokrati.