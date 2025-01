Útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi nie je spojený s politickými udalosťami, Hoaxy a podvody reagujú na šíriace sa dezinformácie

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil mladý muž nožom, výsledkom sú dvaja mŕtvi. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vyslalo dnes pred 13:00 viaceré posádky rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej pomoci na Gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Potvrdení su dvaja mŕtvi a jeden pacient v stredne ťažkom stave.



16.1.2025 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Hoaxy a podvody upozorňuje na unáhlené závery o útoku v Spišskej Starej Vsi. S útokom sa totiž začali šíriť konšpirácie o motívoch mladého útočníka.„Niektoré dezinformačné profily už promptne informovali, že ide o progresívne ideológie, západnú kultúru, a že prichádza Amerika,“ upozornili Hoaxy a podvody na sociálnej sieti Facebook. Súčasne zdôrazňujú, že je nutné počkať na oficiálne fakty a nerobiť unáhlené, neoverené a nepotvrdené závery, pretože to spôsobuje ešte hlbšiu polarizáciu.„Útok nastal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, nie v Spišskej Novej Vsi, na čo odkazoval tiež jeden z dezinformačných kanálov, kde písali o tom, že deň predtým bolo v Spišskej Novej Vsi podujatie ´ako sa zbaviť zúfalstva zo Slovenska´. Samozrejme s dnešným útokom to nemá žiaden súvis,“ upozorňujú Hoaxy a podvody s tým, že sa nájdu aj osoby, ktoré tento skutok dávajú do spojitosti s nepodaním ruky študenta prezidentovi.