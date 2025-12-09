Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Izabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

09. decembra 2025

Prezident Pellegrini: Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja a mieru


Tagy: Betlehemské svetlo

Podľa jeho slov sú tieto dni poznačené „veľkým pnutím spoločnosti“.



Zdieľať
Prezident Pellegrini: Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja a mieru

Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja, mieru a zmierenia, potrebujeme ho ako soľ. Pri preberaní svetla od slovenských skautov v Prezidentskom paláci to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Podľa jeho slov sú tieto dni poznačené „veľkým pnutím spoločnosti“.


„Pevne verím, že práve toto svetielko, ktoré budete postupne roznášať do všetkých kútov Slovenska, ľuďom pripomenie, že život je aj o niečom inom ako o politickom hašterení alebo navzájom vzájomnej nevraživosti, ale že sa máme tešiť z maličkostí (...), čo najviac času tráviť so svojimi blízkymi, neotočiť sa im chrbtom, pomôcť núdznym, pomôcť tým, ktorí možno nebudú mať Vianoce také šťastné ako ostatní,“ povedal prezident.

Myslí si, že posledné dni sú poznačené „veľkým pnutím spoločnosti“. „Príliš veľa sme do svojich rodín a do svojich sŕdc pustili politiku a dennodenné súperenie. A zabúdame na to krásne, čo je okolo nás,“ doplnil. Verí, že plamienok z Betlehema ľuďom pripomenie, aby sa „stíšili, upokojili a hľadali vo všetkom to dobré, nie to zlé“.

Pellegrini zároveň ocenil prácu Slovenského skautingu, ktoré podľa neho nešíri len symbol mieru, ale počas roka vykonáva záslužné aktivity a venuje sa mladým ľuďom. Vyzdvihol aj to, že svetlo putuje nielen po celom Slovensku, ale i k susedom - do Poľska a na Ukrajinu. „Betlehemské svetlo z vašich rúk bude trvalo svietiť až do Vianoc aj u nás v paláci, aby bolo k dispozícii všetkým,“ dodal.

Náčelník Slovenského skautingu Marián Lezo potvrdil, že svetlo opätovne poputuje po celom Slovensku. Roznášať ho budú aj počas predvianočného víkendu. „Našou ambíciou je, aby sa dostalo na každý štedrovečerný stôl. Budeme ho rozvážať vlakmi po celej krajine a chceme ho dostať do každého kúta Slovenska. Šírime ho aj za hranice, odpálili sme ho poľským skautom Zakopanom a plánujeme stretnutie aj s ukrajinskými skautmi v Užhorode,“ doplnil Lezo.

Slovenskí skauti prinesú svetlo do Užhorodu 14. decembra, kde ho na ceremónii prevezmú ukrajinskí skauti. V sobotu 20. decembra budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí.


Tagy: Betlehemské svetlo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding
<< predchádzajúci článok
Scorpions oslavujú 60 rokov! Wind of Change zaznie naživo aj v Bratislave

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 