24hod.sk Kultúra Pohoda festival
09. decembra 2025
Festival Pohoda tento týždeň oznamuje výrazné ženské mená. Prvým je hypnotizujúca Novozélanďanka Aldous Harding
Festival Pohoda tento týždeň do svojho line-upu pridáva výrazné ženské mená, ktoré obohatia program 30. ročníka Pohody.
Navyše už v piatok sa fanúšikovia a fanúšičky festivalu dozvedia, kto bude headlinerkou piatkového programu.
Organizátori festivalu Pohoda dnes oznámili nové meno. Je ním speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ktorá patrí k najfascinujúcejším hlasom súčasnej alternatívy. Podľa kritikov a kritičiek často pôsobí, akoby v jej tele žilo niekoľko interpretiek – raz éterická, potom temná, inokedy hravá. Jej živé vystúpenia sú dôvodom, prečo sa o nej hovorí ako o jednej z najoriginálnejších performeriek súčasného indie folku.
Aldous Harding sa k hudbe dostala už ako dieťa vďaka svojej mame, folkovej speváčke Lorine Harding. Zásadný impulz prišiel však až v uliciach mestečka Geraldine, kde z času na čas hrala ako pouličná muzikantka. Práve tam si jej talent všimla speváčka Anika Moa, ktorá po tom, čo ju počula hrať pred miestnou pekárňou, jej okrem vhodených mincí do klobúka ponúkla aj slot predskokanky na jej koncerte.
„Ak by som si mal vybrať jednu umelkyňu na tridsiaty ročník, bola by to Aldous Harding. Mám k jej hudbe veľmi osobný vzťah, niečim ma „uhranula“..:) Aj preto sa ju snažím získať na Pohodu odkedy som ju objavil. V jej krehkosti je skrytá sila podobná The Prodigy, hĺbka Nicka Cavea či PJ Harvey, to všetko zabalené v nehe, hravosti a výnimočnej tvorivosti. Dlho sa vyhýbala veľkým hraniam a ja sa teším, že nám to vyšlo akurát na rok 2026,“ dodáva šéf festivalu Pohoda, Michal Kaščák.
Tvorba Aldous Harding sa začala formovať najmä cez úzku spoluprácu s producentom Johnom Parishom, známym z dlhoročného partnerstva s PJ Harvey. Parish produkoval aj tri jej kľúčové a vysoko hodnotené albumy – Party (2017), Designer (2019) a Warm Chris (2022) – a výrazne prispel k posunu od temného, minimalistického folku debutu Aldous Harding (2014) k atmosférickému a experimentálnejšiemu zvuku.
Organizátori festivali Pohoda prízvukujú, že naživo je Aldous Harding úplne jedinečný úkaz. Jej koncerty bývajú hypnotické – tvárová mimika, gestá a hlas neustále meniaci register od priezračnej krehkosti až po zvláštne, takmer neľudské polohy. Práve jej živé vystúpenia sú dôvodom, prečo sa o nej hovorí ako o jednej z najoriginálnejších performeriek súčasného indie folku.
K jej významným počinom patrí aj spolupráca s americkým hudobníkom Perfume Genius, ktorý na Pohode účinkoval v roku 2023. V ich spoločnej skladbe “No Front Teeth” z februára tohto roka zverejnili aj pútavé video režírované renomovaným americkým režisérom a vizuálnym umelcom Codym Critcheloem.
Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpia Gorillaz, The Prodigy, IDLES, Baxter Dury, SOFT PLAY, Native James, Para, Gleb, Turtle Island, Annie & The Caldwells, Emma-Jean Thackray a ďalší. K trom dňom festivalu Pohoda organizátori prvýkrát zaviedli aj Extra Day, na ktorom v stredu 8. júla 2026 zahrajú legendárni The Cure, škótski The Twilight Sad, írski Just Mustard a Denis Bango, ktorý bezprostredne pred vystúpením The Cure odohrá na klavíri piesne svojho projektu Fvck_Kvlt a kapely Wilderness. Súčasťou extra dňa bude aj nočná afterparty priamo na trenčianskom letisku. Návštevníci a návštvníčky tak majú možnosť kúpiť si 4-dňovú permanentku (festival + The Cure), 3-dňovú permanentku (štvrtok – sobota), alebo si svoju 3-dňovú permanentku rozšíriť o Extra Day. Všetky informácie a lístky sú dostupné na tomto linku.
