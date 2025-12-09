|
Utorok 9.12.2025
Meniny má Izabela
Denník - Správy
09. decembra 2025
Scorpions oslavujú 60 rokov! Wind of Change zaznie naživo aj v Bratislave
Legendárna nemecká rocková kapela Scorpions, jedna z najúspešnejších rockových formácií všetkých čias, ohlasuje veľkolepé turné k 60. výročiu pôsobenia na hudobnej scéne. Charizmatickí rockeri ...
9.12.2025 (SITA.sk) - Legendárna nemecká rocková kapela Scorpions, jedna z najúspešnejších rockových formácií všetkých čias, ohlasuje veľkolepé turné k 60. výročiu pôsobenia na hudobnej scéne. Charizmatickí rockeri vystúpia 30. júna 2026 v bratislavskej TIPOS Aréne, kde fanúšikom odohrajú rockovú show, akú dokážu vytvoriť len skutočné svetové ikony.
Scorpions - tvorcovia nesmrteľných hitov ako "Wind of Change", "Still Loving You", "Send Me an Angel" či "Rock You Like a Hurricane", prinesú slovenskému publiku strhujúcu show nabitú energiou, emóciami a ikonickým zvukom, ktorý ich preslávil na všetkých kontinentoch.
Počas 60 rokov aktívnej kariéry predali Scorpions viac než 100 miliónov albumov, získali niekoľko medzinárodných ocenení a stali sa držiteľmi nespočetného množstva platinových, zlatých a strieborných platní za predaj. Ešte aj dnes pravidelne vypredávajú najväčšie arény, pričom každým koncertom potvrdzujú svoj status svetových rockových legiend. Frontman Scorpions Klaus Meine, gitaristi Rudolf Schenker a Mathias Jabs, bubeník Mikkey Dee a basgitarista Pawel Maciwoda sú garanciou nezameniteľného zvuku, ktorý ovplyvnil celé generácie rockových fanúšikov. Ich hit "Wind of Change" patrí k najúspešnejším rockovým baladám všetkých čias a úvodná pískačka je jedným z najikonickejších momentov v hudobnej histórii. Skladba sa stala neoficiálnou hymnou konca studenej vojny, sprevádzala aj pád Berlínskeho múru a politické zmeny v Európe. "Wind of Change" patrí medzi nesmrteľné hity, ktoré ľudia spievajú bez ohľadu na vek, žáner či krajinu.
Bratislavský koncert bude poriadnou oslavou šesťdesiatročnej hudobnej cesty Scorpions! Do Bratislavy prinesú nielen svoje najväčšie hity, ale aj vizuálne pôsobivú show. Noc plná nostalgie, energie a rockových hymien bude patriť medzi najväčšie hudobné udalosti leta 2026.
SCORPIONS
30. jún 2026 / TIPOS Aréna / BRATISLAVA
Vstupenky na bratislavský koncert budú v predaji od 12. decembra 2025 od 11:00 online tu https://www.ticketportal.sk/event/SCORPIONS?ID_partner=60
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Scorpions oslavujú 60 rokov! Wind of Change zaznie naživo aj v Bratislave © SITA Všetky práva vyhradené.
Video: Kapelu Scorpions privítal zaplnený zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave (21. 11. 2019)
