Prezident Pellegrini navštívil Žilinský kraj, apeluje na dokončenie diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Otvorenie Vianočnej pošty

6.11.2024 (SITA.sk) - Dokončenie diaľničného prepojenia medzi Bratislavou a Košicami by malo byť v rámci dopravnej politiky prioritou vlády. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý v stredu navštívil Žilinský kraj. S predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou hovoril práve o dopravnej situácii v regióne v súvislosti s nedokončeným diaľničným prepojením medzi Bratislavou a Košicami.„Chcem preto upozorniť vládu, aby jeho dokončenie brala v rámci dopravnej politiky ako svoju prioritu,“ vyhlásil prezident, ktorý diskutoval s vedením ŽSK aj o aktuálnej situácii v zdravotníctve.Pellegrini sa stretol aj s primátorom mesta Petrom Fiabánem , s ktorým hovoril o probléme väčších miest, ktoré doplácajú na ľudí, ktorí sem dochádzajú za prácou. Tí v meste nemajú trvalý pobyt a neprispievajú tak za služby, ktoré využívajú.„Je možno načase pouvažovať nad novým modelom financovania slovenskej samosprávy,“ uviedol Pellegrini a pripomenul, že príjmy samosprávy tvoria do značnej miery dane z príjmov fyzických osôb. Ak ich bude vláda znižovať, samospráva bude kompenzovať ich výpadok zvyšovaním poplatkov za služby. Podľa neho však nie je tento model dlhodobo udržateľný.Pellegrini sa v Rajeckej Lesnej zúčastnil aj na slávnostnom otvorení 26. ročníka Vianočnej pošty a stal sa patrónom vianočnej poštovej známky, ktorú v stredu predstavili verejnosti. Na záver návštevy Žilinského kraja navštívil prezident jedného z najvýznamnejších výrobcov a exportérov automobilov na Slovensku, spoločnosť KIA v Tepličke nad Váhom. Zaujímal sa o sociálny program pre takmer štyritisíc zamestnancov, celý montážny proces i plán výroby plne elektrických vozidiel v roku 2025.