Ťažba plynu na Ukrajine v októbri vzrástla na najvyššiu úroveň od začiatku vojny

6.11.2024 (SITA.sk) - Ťažba zemného plynu na Ukrajine v októbri vzrástla na najvyššiu úroveň od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Uviedla to v stredu poradenská spoločnosť EXPRO, informuje spravodajský web Kyiv Independent.Hrubá produkcia zemného plynu podľa poradenskej firmy v októbri tohto roka medziročne vzrástla o 2,3 percenta a dosiahla 1,663 miliardy kubických metrov. Od začiatku tohto roka do záveru októbra produkcia plynu na Ukrajine vzrástla o dve percentá. Za celý rok 2024 by sa podľa firmy EXPRO mohla ťažba zemného plynu na Ukrajine zvýšiť o 2,2 percenta.