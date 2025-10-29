|
Streda 29.10.2025
Úvodná strana
Toto je 5 životne dôležitých rád od hasičov, ktoré by ste si mali vziať k srdcu
Hasič Marek Vizváry vám prináša päť jednoduchých, ale zásadných rád, ktoré vám môžu v krízovej situácii zachrániť život. 1. Pred zimou nezabudnite na ...
29.10.2025 (SITA.sk) - Hasič Marek Vizváry vám prináša päť jednoduchých, ale zásadných rád, ktoré vám môžu v krízovej situácii zachrániť život.
"Toto môžeme opakovať každý rok a stále to bude potrebné – máte doma kotol, komín, pec, krb? Nezabudnite na pravidelnú údržbu a revíziu. Výjazd kominára alebo kotlára je zaručene lacnejší ako výjazd hasičov," pripomína požiarnik Vizváry. Hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová zas zdôrazňuje, že kto nemá revíziu kotla a vznikne u neho požiar, nemusí mať z tohto dôvodu od poisťovne preplatenú celú škodu. "Dôležité je mať tiež správne nastavenú výšku poistky – ceny nehnuteľností išli zase hore, ale málokto si pravidelne aktualizuje poistné zmluvy. V prípade škody potom dostane menej peňazí, ako by čakal," vysvetľuje.
Prídete, vybaľujete veci, hľadáte kávu – ale v prípade núdze je dôležitejšie vedieť, kde sú východy, hasiaci prístroj, hydrant a zdroj vody. "Po príchode na chatu alebo do prenajatého ubytovania si spravte minútovú "prehliadku bezpečnosti". Zistite, kadiaľ by ste v prípade požiaru vyšli, a či je v objekte funkčný hasiaci prístroj, kde je tečúca voda, kde je hydrant. Táto minúta môže zachrániť život," hovorí Vizváry.
"Ľudia si často ukladajú drevo priamo ku krbu, aby bolo poruke. Ale to je chyba," vysvetľuje hasič. Vedeli ste, že na správne skladovanie dreva existuje zákon? Ten hovorí, že drevo by ste mali mať aspoň 1,5m od vykurovacieho telesa. Prečo? "Iskra preskočí tak ľahko, že si to ani nevšimnete. V naskladaných polenách dreva vedľa krbu alebo piecky môže začať tlieť až následne vznikne požiar," upozorňuje skúsený hasič. Ak máte na krbe sklo, ani to nie je istota. "Iskra môže preskočiť aj keď len otvoríte dvierka na prihodenie dreva," dodáva Vizváry. Drevené koše či polienka preto majte na dekoratívnych stojanoch, ale nie v blízkosti krbu alebo piecky.
Deti sú prirodzene zvedavé – a oheň ich fascinuje. Naučte ich, že oheň nie je hra, a čo robiť, ak sa niečo stane. "Deti by mali poznať čísla 150 a 112 a vedieť, že sa nemajú schovávať, ale utekať von a volať o pomoc," pripomína hasič. Zahrajte sa s nimi "na poplach" – formou hry si zapamätajú viac, než by ste čakali.
Keď začne horieť, adrenalín spraví svoje. "Najviac zranených býva z paniky – ľudia sa snažia zachraňovať veci namiesto seba," hovorí Vizváry. Ak sa niečo stane, zastavte sa na sekundu, nadýchnite sa a premyslite únik. Sekunda pokoja dokáže zachrániť viac než minúta paniky. Mnohí ľudia sa v panike snažia oheň uhasiť sami, aj keď už ide o viac než len horiacu panvicu.
"Neraz prídeme k požiaru, kde sa človek snažil hasiť vedrom vody alebo dekou a sám skončil s popáleninami," hovorí hasič. Ak sa oheň šíri rýchlejšie, než stíhate reagovať, utekajte preč a volajte 150 alebo 112. Nie je hanba utekať. "Ak musíte hasiť, robte to len vtedy, ak máte únikovú cestu za chrbtom. Nikdy nie smerom "do kúta"," uzatvára Marek Vizváry.
1. Pred zimou nezabudnite na revízie
