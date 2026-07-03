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03. júla 2026

Žilinka zverejnil alarmujúce údaje o domácom násilí, počet stíhaných medziročne stúpol


Tagy: Domáce násilie Generálny prokurátor SR Násilie na deťoch Násilie na ženách Trestný čin

„Až v 35,59 percenta prípadov bol trestný čin páchaný pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok."  V roku 2025 bol pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby ...



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3.7.2026 (SITA.sk) - „Až v 35,59 percenta prípadov bol trestný čin páchaný pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok." 


V roku 2025 bol pri trestnom čine týrania blízkej a zverenej osoby zaznamenaný nárast o 11,32 percenta stíhaných osôb v porovnaní s rokom 2024. Na sociálnej sieti na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Až v 35,59 percenta prípadov bol trestný čin páchaný pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok," zdôraznil Žilinka.

Najčastejší páchatelia


Trestných činov domáceho násilia sa podľa Správy generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2024 dopúšťajú prevažne muži v produktívnom veku, teda vo veku od 30 do 50 rokov. Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby je pritom podľa prokuratúry jedným z najzávažnejších prejavov domáceho násilia.

Najčastejším páchateľom tohto trestného činu boli muži vo veku od 31 do 40 rokov (52 vedených trestných stíhaní). Z hľadiska spôsobu páchania išlo o páchanie násilia na partnerke, deťoch a na rodičoch, s ktorými páchateľ žil v spoločnej domácnosti. Významným kriminogénnym faktorom umožňujúcim páchanie domáceho násilia je vplyv alkoholu a iných návykových látok na páchateľa. Tento bol zistený v 40,09 percenta trestných stíhaní," uvádza sa v správe pre rok 2024.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka zverejnil alarmujúce údaje o domácom násilí, počet stíhaných medziročne stúpol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáce násilie Generálny prokurátor SR Násilie na deťoch Násilie na ženách Trestný čin
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