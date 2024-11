Tragická nehoda v Košiciach. Vodič zrazil seniorku a z miesta nehody odišiel (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.11.2024 (SITA.sk) - Vodič v Košiciach zrazil seniorku a z miesta nehody odišiel. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , nehoda sa stala v utorok 18. novembra popoludní, okolo 16:30, a to na ul. Park obrancov Mieru v Košiciach v smere z Hlinkovej ulice.Žena prechádzala tmavým priestorom medzi garážami a obytnými blokmi, bez viditeľných reflexných prvkov. Dosiaľ nestotožnený vodič na neznámom vozidle sa pravdepodobne dostatočne nevenoval riadeniu auta a nesledoval situáciu v premávke, a do staršej ženy narazil. Na mieste ale nezotrval. Privolaná záchranka u 82-ročnej ženy konštatovala smrť."Po prvotných úkonoch na mieste dopravnej nehody a jej zadokumentovaní vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a neposkytnutia pomoci po dopravnej nehode," uviedla Ivanová. So žiadosťou o pomoc sa obrátila aj na verejnosť."V prípade, ak ste v uvedenom čase prechádzali spomínaným úsekom, prípadne disponujete videozáznamom, ktorý by policajtom mohol napomôcť pri objasňovaní tejto dopravnej nehody a stotožniť vodiča aj s vozidlom, ktorý na mieste dopravnej nehody nezotrval, oznámte to telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne formou súkromnej správy na oficiálnej stránke na Facebooku Polícia SR – Košický kraj," apelovala krajská policajná hovorkyňa.