Slovensko posudzuje na zabezpečenie systémov protivzdušnej obrany už len dve ponuky, oznámil Kaliňák (video+foto)

24.7.2024 (SITA.sk) - V rámci obstarávania na zabezpečenie systémov protivzdušnej obrany Slovensko posudzuje už len dve ponuky z Izraela.Novinárom to v stredu povedal minister obrany Smer-SD ). Ako ďalej uviedol, ide o ponuky firiem Rafael a Izraelský vzdušný priemysel (Israel aircraft industries, pozn. SITA).„Už len zvažujeme výhodnosť a efektívnosť obidvoch systémov," uviedol minister. Doplnil, že finálny výsledok by mohol byť známy do konca leta. „Sme vo finálnej fáze rokovania o cenách," dodal Kaliňák.