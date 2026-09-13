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13. septembra 2026
Prezident Pellegrini v Šaštíne vyzval k zjednoteniu spoločnosti, podľa neho treba hľadať cesty k sebe – VIDEO
Hlava štátu to uviedla v Šaštíne-Strážach, kde sa zúčastnila na slávnostnej svätej omši v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky ...
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13.9.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu to uviedla v Šaštíne-Strážach, kde sa zúčastnila na slávnostnej svätej omši v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je potrebné aj v napätej spoločnosti hľadať cesty k sebe. Rovnako považuje za potrebné viesť dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný a navzájom sa rešpektovať napriek rozdielnym názorom. Hlava štátu to uviedla v Šaštíne-Strážach, kde sa zúčastnila na slávnostnej svätej omši v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Pellegrini je toho názoru, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie by mal byť príležitosťou na posilňovanie súdržnosti slovenskej spoločnosti, pripomenutie si spoločných hodnôt i hľadanie toho, čo nás spája aj napriek rozdielnym názorom.
„Aby sme sa snažili rešpektovať jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom. Aby sme nestrácali v sebe silu a chuť pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Aby sme nikoho nenechali napospas osudu. Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť. Aby sa náš národ dokázal zomknúť. Aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu. Aby sme si chránili našu krajinu, pretože tak ako zaznelo z úst apoštolského nuncia, Slovensko má všetko. Len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať,“ uviedol.
Prezident tiež poukázal, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnosti mimoriadne naliehavá, podľa neho dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosti ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Prízvukoval tiež, že o spájaní, zjednocovaní a vzájomnej tolerancii nestačí len hovoriť. „Pevne verím, že postupne nebudeme o potrebe zjednotenia, vzájomného rešpektu a tolerancie iba hovoriť, ale že tieto hodnoty dokážeme preniesť aj do nášho každodenného života a spoločného konania,“ uzavrel.
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii sa koná do 16. septembra 2026 v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne-Strážach, a to pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pápež svoju Apoštolskú cestu v septembri 2021 zavŕšil práve v Šaštíne, kde vtedy 15. septembra slávil svätú omšu.
Tradícia púte k Sedembolestnej Panne Márii má na Slovensku dlhú históriu. Za jej oficiálny začiatok sa považuje rok 1732, keď bola šaštínska socha Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená za milostivú. Šaštín sa odvtedy stal jedným z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Národnú púť každoročne navštívi približne 20 000 veriacich. Počas Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie v roku 2014 prišlo do Šaštína približne 50 000 pútnikov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini v Šaštíne vyzval k zjednoteniu spoločnosti, podľa neho treba hľadať cesty k sebe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je potrebné aj v napätej spoločnosti hľadať cesty k sebe. Rovnako považuje za potrebné viesť dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný a navzájom sa rešpektovať napriek rozdielnym názorom. Hlava štátu to uviedla v Šaštíne-Strážach, kde sa zúčastnila na slávnostnej svätej omši v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Pellegrini je toho názoru, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie by mal byť príležitosťou na posilňovanie súdržnosti slovenskej spoločnosti, pripomenutie si spoločných hodnôt i hľadanie toho, čo nás spája aj napriek rozdielnym názorom.
„Aby sme sa snažili rešpektovať jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom. Aby sme nestrácali v sebe silu a chuť pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Aby sme nikoho nenechali napospas osudu. Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť. Aby sa náš národ dokázal zomknúť. Aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu. Aby sme si chránili našu krajinu, pretože tak ako zaznelo z úst apoštolského nuncia, Slovensko má všetko. Len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať,“ uviedol.
Prezident tiež poukázal, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnosti mimoriadne naliehavá, podľa neho dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosti ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Prízvukoval tiež, že o spájaní, zjednocovaní a vzájomnej tolerancii nestačí len hovoriť. „Pevne verím, že postupne nebudeme o potrebe zjednotenia, vzájomného rešpektu a tolerancie iba hovoriť, ale že tieto hodnoty dokážeme preniesť aj do nášho každodenného života a spoločného konania,“ uzavrel.
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii sa koná do 16. septembra 2026 v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne-Strážach, a to pri príležitosti piateho výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pápež svoju Apoštolskú cestu v septembri 2021 zavŕšil práve v Šaštíne, kde vtedy 15. septembra slávil svätú omšu.
Tradícia púte k Sedembolestnej Panne Márii má na Slovensku dlhú históriu. Za jej oficiálny začiatok sa považuje rok 1732, keď bola šaštínska socha Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená za milostivú. Šaštín sa odvtedy stal jedným z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Národnú púť každoročne navštívi približne 20 000 veriacich. Počas Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie v roku 2014 prišlo do Šaštína približne 50 000 pútnikov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini v Šaštíne vyzval k zjednoteniu spoločnosti, podľa neho treba hľadať cesty k sebe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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