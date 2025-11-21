|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
Archív správ
|Denník - Správy
21. novembra 2025
Prezident Pellegrini verí, že vláda obháji novelu ústavy v konaní začatom Európskou komisiou
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini verí, že slovenská vláda úspešne obháji novelu Ústavy SR v procese infringementu
21.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini verí, že slovenská vláda úspešne obháji novelu Ústavy SR v procese infringementu Európskej komisie tak, aby neboli ohrozené slovenské národnoštátne záujmy ani v oblasti národnej zvrchovanosti, ani v oblasti využívania prostriedkov z európskych fondov.
Uviedol to v piatok v reakcii na začatie konania Európskej komisie (EK) voči Slovenskej republike k novele ústavy z 26. septembra. Dodal, že Slovensko je stabilným a zodpovedným členom Európskej únie, ktorý má právo na svoje zvrchované postoje rovnako ako všetky členské štáty Únie.
Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu vo veci porušenia právnych predpisov, najmä zásad nadradenosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. Slovensko má teraz Slovensko dva mesiace na to, aby odpovedalo na jej obavy.
Parlament schválil v základnom právnom dokumente štátu okrem iného ustanovenie o zvrchovanosti Slovenskej republiky predovšetkým v otázkach národnej identity. Zmeny umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo EÚ, vrátane rozsudkov Súdneho dvora. Podľa Európskej komisie je to v rozpore so zásadou nadradenosti práva Európskej únie, ktorá je základným prvkom právneho poriadku EÚ, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva únie. Aj keď členský štát mení a dopĺňa svoju ústavu, takéto uplatňovanie vnútroštátnej právomoci nemôže obísť potrebu dodržiavať základné zásady práva Únie.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini verí, že vláda obháji novelu ústavy v konaní začatom Európskou komisiou © SITA Všetky práva vyhradené.
