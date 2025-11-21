Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Za konanie voči Slovensku môžu všetci, ktorí hlasovali za zmenu ústavy, tvrdí SaS a prináša riešenie


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ústava SR

Za infringement voči Slovensku sú zodpovední všetci poslanci, ktorí hlasovali za zmenu Ústavy SR. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej ide ...



Zdieľať
6617e5bf11f20066961355 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Za infringement voči Slovensku sú zodpovední všetci poslanci, ktorí hlasovali za zmenu Ústavy SR. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej ide o priamy dôsledok hazardu, ktorý vláda Roberta Fica spôsobila ústavnou novelou.


Podľa SaS vláda vedome porušila jeden zo základných princípov fungovania Európskej únie (EÚ), prednosť európskeho práva, a tým otvorila cestu k vážnemu právnemu sporu, ktorý môže mať pre Slovensko finančné aj politické následky.

Varovali od prvého dňa


Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková pripomína, že strana varovala pred následkami od prvého dňa, rovnako aj európsky komisár pre spravodlivosť. „Táto zmena ústavy ide proti samotnej podstate Európskej únie a proti záväzkom, ktoré Slovensko prijalo pri vstupe do EÚ. V čase, keď má byť Európa pevná a jednotná, naša vláda otvára spor, ktorým spochybňuje členstvo Slovenska v európskom právnom priestore,“ zhodnotila.

Problémom podľa nej je, že zmena ústavy umožňuje Slovensku ignorovať európske právo. „Pre tento rozpor EK začala konanie proti Slovensku a hrozia nám nielen politické následky, ale aj sankcie. Je najvyšší čas zatiahnuť ručnú brzdu,“ konštatuje Kolíková.

Poslanec za SaS Ondrej Dostál pripomenul, že vládna koalícia tvrdila, že zmena ústavy nijako nespochybní prednosť európskeho práva pred slovenským. „Európska komisia má zjavne iný názor. Teraz sa môže vláda snažiť vysvetľovať, že to tak nie je, ale ak Komisiu nepresvedčí, bude musieť ústavu zmeniť,“ dodal.

Majú len dve možnosti


Podľa neho má vláda len dve možnosti, ako situáciu riešiť. „Buď z ústavy vypustí sporné ustanovenia článku 7, ktoré dávajú prednosť slovenským zákonom pred európskymi, alebo prijme náš návrh novely ústavy. Ten nielenže zakotvuje členstvo Slovenska v EÚ a NATO, ale zároveň dopĺňa jasnú interpretačnú klauzulu, že nič v ústave ani v ústavných zákonoch nemožno vykladať tak, aby spochybňovalo prednosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv pred zákonmi SR,“ vysvetlil.

Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu vo veci porušenia právnych predpisov, najmä zásad nadradenosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. Slovensko má teraz Slovensko dva mesiace na to, aby odpovedalo na jej obavy.


Parlament schválil v základnom právnom dokumente štátu okrem iného ustanovenie o zvrchovanosti Slovenskej republiky predovšetkým v otázkach národnej identity. Zmeny umožňujú slovenským orgánom, vrátane súdov, posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo EÚ, vrátane rozsudkov Súdneho dvora. Podľa Európskej komisie je to v rozpore so zásadou nadradenosti práva Európskej únie, ktorá je základným prvkom právneho poriadku EÚ, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva únie. Aj keď členský štát mení a dopĺňa svoju ústavu, takéto uplatňovanie vnútroštátnej právomoci nemôže obísť potrebu dodržiavať základné zásady práva Únie.




Zdroj: SITA.sk - Za konanie voči Slovensku môžu všetci, ktorí hlasovali za zmenu ústavy, tvrdí SaS a prináša riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini verí, že vláda obháji novelu ústavy v konaní začatom Európskou komisiou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 