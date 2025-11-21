Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 21.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elvíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. novembra 2025

Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Celkovo šesť zranených



Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nehode sanitky a osobného auta, ktorá sa v piatok stala v českom meste Cheb. Po zrážke vozidiel skončilo osobné auto na chodníku, po ktorom práve išla ...



Zdieľať
gettyimages 2157417966 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nehode sanitky a osobného auta, ktorá sa v piatok stala v českom meste Cheb. Po zrážke vozidiel skončilo osobné auto na chodníku, po ktorom práve išla skupinka detí s učiteľkami, povedal hovorca polície Jakub Kopřiva. Informuje o tom web TN.cz.


„Sanitné vozidlo, ktoré malo zapnuté svetelné výstražné zariadenie bez zvukového, išlo po vedľajšej pozemnej komunikácii a nedalo prednosť vozidlu, ktoré išlo po hlavnej ceste," spresnil hovorca polície.

Zranenia utrpeli štyri deti vo veku okolo ôsmich rokov. „Pri nehode boli tri naše posádky, jedna s lekárom a dve so záchranármi,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Karlovarského kraja Simona Kratochvílová.​ Deti skončili v nemocnici v Chebe.

Podľa hovorkyne sanitka, ktorá sa zrazila s osobným autom, išla k pacientovi. „Jedna naša kolegyňa utrpela ľahké zranenie a bola prevezená na chirurgické oddelenie chebskej nemocnice na ošetrenie. V osobnom aute sa ľahšie zranil jeden človek," uviedla Kratochvílová.​



Zdroj: SITA.sk - Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Celkovo šesť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini verí, že vláda obháji novelu ústavy v konaní začatom Európskou komisiou
<< predchádzajúci článok
SWAN a 4ka prinášajú zákazníkom nový štandard digitálnej bezpečnosti. Spúšťajú 4KA OCHRANA v partnerstve s Whalebone

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 