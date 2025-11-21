|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
|Denník - Správy
21. novembra 2025
Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Celkovo šesť zranených
Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nehode sanitky a osobného auta, ktorá sa v piatok stala v českom meste Cheb. Po zrážke vozidiel skončilo osobné auto na chodníku, po ktorom práve išla ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia pri nehode sanitky a osobného auta, ktorá sa v piatok stala v českom meste Cheb. Po zrážke vozidiel skončilo osobné auto na chodníku, po ktorom práve išla skupinka detí s učiteľkami, povedal hovorca polície Jakub Kopřiva. Informuje o tom web TN.cz.
„Sanitné vozidlo, ktoré malo zapnuté svetelné výstražné zariadenie bez zvukového, išlo po vedľajšej pozemnej komunikácii a nedalo prednosť vozidlu, ktoré išlo po hlavnej ceste," spresnil hovorca polície.
Zranenia utrpeli štyri deti vo veku okolo ôsmich rokov. „Pri nehode boli tri naše posádky, jedna s lekárom a dve so záchranármi,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Karlovarského kraja Simona Kratochvílová. Deti skončili v nemocnici v Chebe.
Podľa hovorkyne sanitka, ktorá sa zrazila s osobným autom, išla k pacientovi. „Jedna naša kolegyňa utrpela ľahké zranenie a bola prevezená na chirurgické oddelenie chebskej nemocnice na ošetrenie. V osobnom aute sa ľahšie zranil jeden človek," uviedla Kratochvílová.
Zdroj: SITA.sk - Sanitka nedala prednosť, odhodené auto na chodníku zrazilo deti. Celkovo šesť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.
