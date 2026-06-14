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14. júna 2026
Prezident Trump má osemdesiat rokov. Súčasťou oslavy budú zápasy UFC priamo v Bielom dome – FOTO
Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohtoročných osláv 250. výročia americkej nezávislosti.
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14.6.2026 (SITA.sk) - Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohtoročných osláv 250. výročia americkej nezávislosti.
Prezident Spojených štátov Donald Trump oslávi v nedeľu svoje 80. narodeniny organizáciou veľkého turnaja UFC priamo v areáli Bieleho domu. Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohtoročných osláv 250. výročia americkej nezávislosti.
Na podujatí sa predstaví 14 zápasníkov organizácie Ultimate Fighting Championship v aréne nazvanej „The Claw“. Organizátori očakávajú viac ako 4 000 divákov priamo na mieste, ďalšie desaťtisíce budú môcť sledovať zápasy na veľkoplošných obrazovkách v centre Washingtonu.
Podľa Bieleho domu náklady na podujatie vo výške približne 60 miliónov dolárov hradí samotná organizácia UFC. Trump, ktorý je dlhoročným priaznivcom bojových športov a udržiava úzke vzťahy s vedením UFC, označil podujatie za jedinečný zážitok.
„Bude to podujatie, ktoré sa vám naozaj bude páčiť,“ povedal ešte v máji počas stretnutia so zápasníkmi v Oválnej pracovni.
Program doplnia vojenské kapely, prelet vojenských lietadiel, zoskoky parašutistov a desaťminútový ohňostroj. Médiá informovali aj o tom, že niektorí zo zápasníkov by mali pred svojimi súbojmi vyjsť priamo z Oválnej pracovne a následne sa presunúť do arény.
Podujatie však vyvolalo aj kritiku. Oponenti označili organizovanie bojových zápasov v sídle amerického prezidenta za nevhodné, najmä v čase vojenského konfliktu s Iránom a rastúcich životných nákladov.
Dvaja obyvatelia Washingtonu sa pokúsili jeho konanie zastaviť súdnou cestou, federálny sudca však ich návrh v piatok zamietol. Trump zároveň vstupuje do deviatej dekády života ako najstarší prezident v histórii USA pri nástupe do úradu.
Napriek otázkam o svojom zdravotnom stave jeho osobný lekár opakovane uviedol, že prezident je vo výbornom zdravotnom stave. Samotný Trump tento týždeň priznal, že z vekového jubilea nemá veľkú radosť.
„Nie je to číslo, ktoré by sa mi páčilo, ale som tu,“ povedal vo videu zverejnenom jedným z jeho spolupracovníkov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Trump má osemdesiat rokov. Súčasťou oslavy budú zápasy UFC priamo v Bielom dome – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Spojených štátov Donald Trump oslávi v nedeľu svoje 80. narodeniny organizáciou veľkého turnaja UFC priamo v areáli Bieleho domu. Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ sa uskutoční na južnom trávniku prezidentského sídla a je súčasťou tohtoročných osláv 250. výročia americkej nezávislosti.
Na podujatí sa predstaví 14 zápasníkov organizácie Ultimate Fighting Championship v aréne nazvanej „The Claw“. Organizátori očakávajú viac ako 4 000 divákov priamo na mieste, ďalšie desaťtisíce budú môcť sledovať zápasy na veľkoplošných obrazovkách v centre Washingtonu.
Náklady vo výške 60 miliónov dolárov
Podľa Bieleho domu náklady na podujatie vo výške približne 60 miliónov dolárov hradí samotná organizácia UFC. Trump, ktorý je dlhoročným priaznivcom bojových športov a udržiava úzke vzťahy s vedením UFC, označil podujatie za jedinečný zážitok.
„Bude to podujatie, ktoré sa vám naozaj bude páčiť,“ povedal ešte v máji počas stretnutia so zápasníkmi v Oválnej pracovni.
Program doplnia vojenské kapely, prelet vojenských lietadiel, zoskoky parašutistov a desaťminútový ohňostroj. Médiá informovali aj o tom, že niektorí zo zápasníkov by mali pred svojimi súbojmi vyjsť priamo z Oválnej pracovne a následne sa presunúť do arény.
Konflikt s Iránom
Podujatie však vyvolalo aj kritiku. Oponenti označili organizovanie bojových zápasov v sídle amerického prezidenta za nevhodné, najmä v čase vojenského konfliktu s Iránom a rastúcich životných nákladov.
Dvaja obyvatelia Washingtonu sa pokúsili jeho konanie zastaviť súdnou cestou, federálny sudca však ich návrh v piatok zamietol. Trump zároveň vstupuje do deviatej dekády života ako najstarší prezident v histórii USA pri nástupe do úradu.
Napriek otázkam o svojom zdravotnom stave jeho osobný lekár opakovane uviedol, že prezident je vo výbornom zdravotnom stave. Samotný Trump tento týždeň priznal, že z vekového jubilea nemá veľkú radosť.
„Nie je to číslo, ktoré by sa mi páčilo, ale som tu,“ povedal vo videu zverejnenom jedným z jeho spolupracovníkov.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Trump má osemdesiat rokov. Súčasťou oslavy budú zápasy UFC priamo v Bielom dome – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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