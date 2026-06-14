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14. júna 2026
Hormuzský prieliv sa má otvoriť pre všetkých. Trump odhlalil deň podpísania dohody medzi USA a Iránom
Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Hormuzský prieliv Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe pakistanský premiér
Kľúčový sprostredkovateľ rokovaní, pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, uviedol, že dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým.
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14.6.2026 (SITA.sk) - Kľúčový sprostredkovateľ rokovaní, pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, uviedol, že dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým.
Prezident Spojených štátov Donald Trump uviedol, že dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe by mohla byť podpísaná už v nedeľu. Zároveň vyhlásil, že strategický Hormuzský prieliv bude okamžite po podpise „otvorený pre všetkých“.
Optimistické vyjadrenia prichádzajú po týždňoch komplikovaných rokovaní, ktoré nasledovali po prímerí uzavretom 8. apríla. Kľúčový sprostredkovateľ rokovaní, pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, uviedol, že dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým a jej finalizácia sa očakáva v priebehu najbližších 24 hodín.
Podľa pakistanského ministerstva zahraničných vecí by mala byť podpísaná elektronicky. Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social napísal, že „dohoda je naplánovaná na podpis zajtra a okamžite po jej podpise bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých“.
Irán však ešte v sobotu naznačoval odlišný harmonogram. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Baghájí uviedol, že termín podpisu zatiaľ nebol stanovený a „nebude to zajtra“, zároveň však nevylúčil, že by k tomu mohlo dôjsť v najbližších dňoch.
Jedným z hlavných sporných bodov zostáva budúci režim Hormuzského prielivu. Teherán trvá na tom, že si zachová kontrolu nad touto dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu.
Od začiatku blokády Irán vyžadoval od lodí povolenie na preplávanie a zriadil nový orgán dohliadajúci na správu prielivu a výber poplatkov. Spojené štáty naopak zaviedli blokádu iránskych prístavov.
Napätie pretrváva aj v otázke iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vyhlásil, že jediným riešením otázky obohateného uránu je jeho zriedenie priamo na území Iránu.
Trump naopak uviedol, že Spojené štáty plánujú obohatený materiál získať a zničiť, či už v Iráne alebo v USA. Dodal, že ak dohoda nebude fungovať, Spojené štáty majú k dispozícii „konečnú alternatívu“, pri ktorej dúfa, že ju nikdy nebudú musieť opäť použiť.
Napriek rastúcemu optimizmu politických lídrov panuje medzi časťou iránskej verejnosti skepsa. V Teheráne aj v meste Mašhad sa objavili kritické hlasy voči pripravovanej dohode.
Štátna agentúra Fars zverejnila zábery demonštrantov, ktorí protestovali pred budovou ministerstva zahraničných vecí a kritizovali iránske vedenie za priebeh rokovaní so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Hormuzský prieliv sa má otvoriť pre všetkých. Trump odhlalil deň podpísania dohody medzi USA a Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Spojených štátov Donald Trump uviedol, že dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe by mohla byť podpísaná už v nedeľu. Zároveň vyhlásil, že strategický Hormuzský prieliv bude okamžite po podpise „otvorený pre všetkých“.
Optimistické vyjadrenia prichádzajú po týždňoch komplikovaných rokovaní, ktoré nasledovali po prímerí uzavretom 8. apríla. Kľúčový sprostredkovateľ rokovaní, pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, uviedol, že dohoda je bližšie než kedykoľvek predtým a jej finalizácia sa očakáva v priebehu najbližších 24 hodín.
Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých
Podľa pakistanského ministerstva zahraničných vecí by mala byť podpísaná elektronicky. Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social napísal, že „dohoda je naplánovaná na podpis zajtra a okamžite po jej podpise bude Hormuzský prieliv otvorený pre všetkých“.
Irán však ešte v sobotu naznačoval odlišný harmonogram. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Baghájí uviedol, že termín podpisu zatiaľ nebol stanovený a „nebude to zajtra“, zároveň však nevylúčil, že by k tomu mohlo dôjsť v najbližších dňoch.
Jedným z hlavných sporných bodov zostáva budúci režim Hormuzského prielivu. Teherán trvá na tom, že si zachová kontrolu nad touto dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zemného plynu.
Zriedenie uránu
Od začiatku blokády Irán vyžadoval od lodí povolenie na preplávanie a zriadil nový orgán dohliadajúci na správu prielivu a výber poplatkov. Spojené štáty naopak zaviedli blokádu iránskych prístavov.
Napätie pretrváva aj v otázke iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí vyhlásil, že jediným riešením otázky obohateného uránu je jeho zriedenie priamo na území Iránu.
Kritické ohlasy voči dohode
Trump naopak uviedol, že Spojené štáty plánujú obohatený materiál získať a zničiť, či už v Iráne alebo v USA. Dodal, že ak dohoda nebude fungovať, Spojené štáty majú k dispozícii „konečnú alternatívu“, pri ktorej dúfa, že ju nikdy nebudú musieť opäť použiť.
Napriek rastúcemu optimizmu politických lídrov panuje medzi časťou iránskej verejnosti skepsa. V Teheráne aj v meste Mašhad sa objavili kritické hlasy voči pripravovanej dohode.
Štátna agentúra Fars zverejnila zábery demonštrantov, ktorí protestovali pred budovou ministerstva zahraničných vecí a kritizovali iránske vedenie za priebeh rokovaní so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Hormuzský prieliv sa má otvoriť pre všetkých. Trump odhlalil deň podpísania dohody medzi USA a Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Hormuzský prieliv Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe pakistanský premiér
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