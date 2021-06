Minister hospodárstva Sulík sa už dá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, Saková z Hlasu ešte nie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2021 - Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) sa dá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech v pondelok 13. júna. Uviedol to v diskusnej relácií RTVS O 5 minút 12.Priblížil, že dôvodom jeho rozhodnutia je okrem možnosti cestovať aj to, aby toto ochorenie nedostal.Bývala ministerka vnútra a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Denisa Saková (Hlas-SD) povedala, že ešte nie je zaočkovaná. Zdôvodnila to tým, že stále sa na ňu vzťahuje lehota po prekonaní ochorenia COVID-19.