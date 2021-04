Donucovacie prostriedky v prípade Lučanského v ružomberskej nemocnici neboli primerane použité

Použitie donucovacích prostriedkov

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Komisia, ktorá bola zriadená v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského zhodnotila, že použitie donucovacích prostriedkov voči bývalému prezidentovi Policajného zboru v ružomberskej nemocnici bolo neprimerané.Ako uviedli v záverečnej správe, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) opakovane použili donucovacie prostriedky, ako predvádzacie retiazky a spútavacie retiazky a spútavací opasok.V správe však poznamenali, že rozhodnutie o použití donucovacích prostriedkov je v zmysle zákona v kompetencii riaditeľa ústavu alebo ním povereného príslušníka ZVJS, rovnako aj to, že v prípade eskortovania obvinených je ich použitie zákonné aj výlučne z preventívnych dôvodov.„Napriek uvedenému, najmä však s ohľadom na pooperačný stav Milana Lučanského spojený s plnou anestéziou v rámci operačného zákroku, hodnotí komisia použitie uvedených donucovacích prostriedkov ako neprimerané. Použitie donucovacích prostriedkov môže navyše u osôb v pooperačnom stave viesť k nečakanej strate koordinácie pohybu a tým aj k následnému zraneniu,“ zhodnotila komisia.Lučanského operovali v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok potom, ako sa mu zhoršil zdravotný stav v súvislosti so zranením oka.„Analýza postupov manažmentu sledu lekárskych vyšetrení a poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti zo strany ÚVV a ÚVTOS Prešov Komisia hodnotí ako správne a včasné, bez zistenia odborného pochybenia v postupoch ZVJS,“ dodala správa komisie.V Ružomberskej nemocnici sa policajný exprezident údajne aj prevrátil z vozíka po tom, ako sa do neho snažil posadiť. Pri tejto udalosti došlo k pomliaždeniu temena hlavy Milana Lučanského.„Komisia v tejto súvislosti zistila, že samotná udalosť nemala žiadnu následnú konsekvenciu na zdravotnom stave menovaného, a to ani na celkovom zdravotnom stave a ani na zdravotnom stave v súvislosti s predchádzajúcim úrazom pravého oka. Udalosť je možné spoľahlivo označiť za nešťastnú náhodu,“ pokračovala komisia.Milan Lučanský sa zranil v noci zo dňa 8. decembra 2020 na 9. decembra 2020 v Ústave na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov.Podľa vlastných slov zakopol o šľapku, keď nemohol spať a prechádzal sa po cele, pričom sa udrel o hornú časť poschodovej postele. Komisia vylúčila, že by sa na úraze oka obvineného podieľala iná osoba.Vyšetrovacia komisia sa zaoberala aj možnosťou, či poranenie pravého oka Milana Lučanského mohlo súvisieť s vedľajším úrazom pri úmyselnom pokuse o sebapoškodenie.„Komisia sa zhodla na tom, že pri prešetrení tejto udalosti nezistila žiadny taký aspekt, ktorý by umožňoval interpretovať túto udalosť inak alebo napríklad ako nevydarený pokus o samovraždu,“ konštatuje správa.Zároveň dodali, že úrazu policajného exprezidenta nebolo možné zabrániť uplatnením žiadnych známych preventívnych opatrení.Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš. Po jeho smrti stíhanie zastavili.