Prezidentka Čaputová dostala Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej

Ocenený aj prezident Zelenskyj

Demokracia sa dostáva pod tlak

7.12.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová dostala Cenu za demokraciu Madeleine Albrightovej. Ocenenie jej bolo udelené za neúnavnú snahu o ochranu a presadzovanie demokracie.Spolu so slovenskou hlavou štátu sú laureátkami aj moldavská prezidentka Maia Sandu a litovská premiérka Ingrida Simonyte Cenu získal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Ocenený bol za odvahu ukrajinského ľudu, ktorý pod jeho vedením bráni demokraciu.Cenu udeľuje Americký Národný demokratický inštitút. Na galavečere sa prezidentka Čaputová osobne nezúčastnila. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec Čaputová je presvedčená, že je potrebné odstraňovať nedostatky demokracie, ktorých sme si vedomí, no nie samotnú demokraciu.„Tlak, pod ktorý sa demokracia dostáva na Slovensku, v Európe aj v USA, ma znepokojuje. Demokracia trpí, keď ju neobraňujeme. O čo viac sa o ňu staráme, o to je silnejšia. Ukazuje sa preto, že misia Madeleine Albrightovej sa ešte ani zďaleka neskončila, a tak vnímam aj toto ocenenie. Najlepší spôsob, ako si Madeleine Albrightovú zapamätať, je zachovať jej odkaz a dokončiť spoločne to, čo začala," uviedla vo svojom ďakovnom videopríhovore.Prezident Národného demokratického inštitútu Derek Mitchell nepovažuje za náhodné, že tri európske líderky, ktoré aj v časoch výziev stoja za demokraciou, sú medzi prvými laureátkami ceny pomenovanej po bývalej americkej ministerke zahraničných vecí.