Čaputová môže prísť o ďalších voličov, podľa politológa bude prepad jej dôveryhodnosti ešte pokračovať

Prezidentke klesla dôveryhodnosť

Príliš stála na strane vlády

Opätovné zvolenie je otázne

21.3.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová nemusí mať ešte pokles dôveryhodnosti za sebou a môže ďalej strácať podporu medzi voličmi. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak. „Obavám sa, že vzhľadom na to, čo sa deje, určite bude ešte obdobie veľkých konfrontácií, ktoré nás čakajú aj v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. Môže sa to teda stať. Asi by mala možno nejako lepšie preukázať svoju nadstraníckosť,“ reagoval Marušiak na otázku, či bude pokračovať prepad dôveryhodnosti hlavy štátu.Prezidentke Čaputovej dôveruje 42 percent opýtaných a nedôveruje 56 percent. Vyplynulo to z februárového prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.V porovnaní s prieskumom z novembra 2021 dôveryhodnosť hlavy štátu poklesla o 10 percent. V septembri 2020 v prieskume Focusu prezidentke pritom dôverovalo 66 percent opýtaných.Politológ si myslí, že za poklesom dôvery je celková polarizácia v spoločnosti.„Jednoznačne sa postavila proti referendu o predčasných voľbách a postavila sa za zmluvu s USA. To jej časť priaznivcov odobralo,“ povedal Marušiak.Prezidentka začala strácať dôveru počas pandémie koronavírusu „Nejakým spôsobom príliš stála na strane vládnej koalície, tak je vnímaná. Keď bola samostatnejšia, mala vyššiu podporu. Svoje urobila aj veľmi ostrá kampaň Smeru . Tá kampaň voči nej je zničujúca. Možno si ju vybrali z dôvodov vysokej popularity ako terč svojej kampane, možno ešte viac ako Hegerovu vládu a Igora Matoviča ,“ mienil Marušiak.Podľa februárového prieskumu Focusu prezidentke najmenej dôverujú voliči opozície. Dôveruje jej 12 percent voličov strany Smer-sociálna demokracia, päť percent Republiky a 32 percent voličov Hlasu-sociálnej demokracie. Najviac jej dôverujú voliči Progresívneho Slovenska (87 percent), potom volič i Sloboda a Solidarita (85 percent ) a dôveruje jej 79 percent voličov Obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Otázkou je, aké šance by mohla mať prezidentka na opätovné zvolenie v roku 2024. Podľa politológa nikto nemôže tušiť, čo sa stane počas nasledujúcich dvoch rokov.„Zatiaľ by tie šance mala mať stále. Bude závisieť od toho, ako sa k jej kandidatúre postavia koaličné strany a či opozícia bude schopná postaviť kandidáta, ktorý by dokázal osloviť širšie spektrum voličov,“ uzavrel Marušiak.