Putin nežartuje a hrozba jadrového „armagedonu“ je najvyššia od čias Kennedyho a Kubánskej krízy

Putinova hrozba je skutočná

Ruská jadrová doktrína

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden varoval, že hrozba jadrového „armagedonu“ je na najvyššej úrovni od Kubánskej raketovej krízy v roku 1962.Povedal to v súvislosti s vyjadreniami ruských predstaviteľov, ktorí po veľkých neúspechoch v invázii na Ukrajinu hovoria o možnom použití taktických jadrových zbraní.Biden na podujatí Demokratického výboru pre senátorskú kampaň povedal, že ruského prezidenta Vladimira Putina celkom dobre pozná a „nežartoval, keď hovoril o použití taktických jadrových zbraní alebo biologických či chemických zbraní".„Nečelili sme možnosti armagedonu od Kennedyho a Kubánskej raketovej krízy," vyhlásil Biden. Zároveň naznačil, že hrozba zo strany Putina je skutočná, „pretože jeho armáda - dá sa povedať - výrazne slabo funguje".Americký prezident tiež spochybnil ruskú jadrovú doktrínu a varoval, že použitie taktickej zbrane s nižšou účinnosťou by sa mohlo rýchlo vymknúť kontrole a viesť ku globálnej deštrukcii. Biden tiež uznal, že sa snaží zistiť, ako Putin nájde cestu von z konfliktu na Ukrajine. „Kde nájde cestu von? Kde sa ocitne v pozícii, že nielenže stratí tvár, ale stratí významnú moc v rámci Ruska?" povedal.Americkí predstavitelia mesiace varujú pred tým, že by mohlo Rusko na Ukrajine použiť zbrane hromadného ničenia. Či sa Biden odvolával na nejaké nové hodnotenie ruských zámerov, nebolo bezprostredne jasné. Ešte tento týždeň však americkí predstavitelia uviedli, že nezaznamenali žiadnu zmenu v ruských jadrových silách, ktorá by si vyžadovala zmenu v pohotovostnom stave jadrových síl USA.