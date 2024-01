Prezidentka Čaputová nevie, s akými „odborníkmi“ spolupracoval Susko na novele Trestného zákona

Silné a zaujímavé počúvanie

S akými odborníkmi spolupracoval Susko?





Prezidentka zároveň mimoriadne vystúpi v pléne Národnej rady SR, a to v súvislosti s predloženými zmenami v oblasti trestného práva. Stane sa tak vo štvrtok 18. januára o 12:00.





17.1.2024 (SITA.sk) - Predkladatelia navrhovaných zmien v oblasti trestného práva nevedia o dôsledkoch, ktoré tieto zmeny môžu priniesť. Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová po stredajšomNázory odborníkov zároveň označila za „silné a zaujímavé počúvanie". Podľa hlavy štátu bola jednou z najviac diskutovaných tém na stretnutí otázka premlčania trestných činov.„Myslím si, že takáto odborná debata mala byť nielen súčasťou riadneho legislatívneho procesu, ale dokonca mala predchádzať pri zámere prijať takéto zásadné zmeny," zdôraznila prezidentka. Doplnila, že ak by sa navrhovatelia stretli s odborníkmi z praxe ešte predtým, ako novelizáciu Trestného zákona vypracovali, zmeny v predmetnej podobe by v parlamente vôbec neboli.Čaputová zároveň povedala, že nevie, s akými odborníkmi spolupracoval pri novelizácii Trestného zákona minister spravodlivosti Boris Susko . „Lebo pokiaľ viem, ani odborné kapacity ministerstva spravodlivosti sa nepodieľali na tvorbe tejto novely," dodala prezidentka.Na stredajšom stretnutí s hlavou štátu sa zúčastnili napríklad ústavný právnik Ladislav Orosz , exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská , sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka alebo predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík.