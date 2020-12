Prezidentka Čaputová odpustila osemmesačný trest odňatia slobody 41-ročnej matke

Zložitá sociálna situácia rodiny

Otec si trest odsedel

21.12.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová odpustila osem-mesačný trest odňatia slobody 41-ročnej matke. Ako objasnil hovorca prezidentky Martin Strižinec, urobila tak v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti. Najmladšie z detí odsúdenej J.G. má dva roky.Žena bola v roku 2018 právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, keďže jej dve deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny.Čaputová pri udelení milosti zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu aj zložitú sociálnu situáciu rodiny odsúdenej. Do úvahy zobrala aj fakt, že matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať a ich školská dochádzka sa zlepšila.Strižinec ďalej vysvetlil, že otec detí bol odsúdený za rovnaký čin a trest si odsedel.„V prípade, ak by odsúdená nastúpila na výkon trestu odňatia slobody, otec, ktorý rodinu zabezpečuje finančne, by sa nevedel postarať o tri najmenšie deti, ktoré sú v útlom veku, nenavštevujú školské zariadenia a matka sa o ne celodenne riadne stará,“ priblížil situáciu v rodine.Dodal, že okrem tohto činu nebola J.G. v minulosti odsúdená. Školská dochádzka školopovinných detí sa zlepšila a v súčasnosti nemajú vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Obec, kde rodina žije, na matku neeviduje žiadne sťažnosti.