Prezidentka Čaputová odletela na klimatickú konferenciu do Glasgowa, chce byť hlasom mladých

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová chce byť na Klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov v škótskom Glasgowe hlasom mladých, ktorí sa klimatickej krízy najviac obávajú. V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec Konferencia v Glasgowe bude podľa prezidentky jednou z posledných príležitostí, ako klimatickú krízu zvládnuť a nájsť riešenia na jej spomalenie.„Čas je veľmi dôležitý. Je dobré, že sa hlásime k európskym klimatickým cieľom. Naše stratégie a plány však zatiaľ tento záväzok úplne nereflektujú. Preto musíme pridať,“ povedala prezidentka, ktorá vidí potrebu jasného plánu, ako klimatické ciele dosiahnuť, aby mladí ľudia v budúcnosti netrpeli pre rozhodnutia súčasnosti.Podľa prieskumu Kancelárie prezidenta SR a spoločnosti Median SK má 42 percent Slovákov a Sloveniek vo veku 16 až 25 rokov veľké obavy z dopadov klimatickej zmeny. Až 73 percent respondentov v rovnakom veku si myslí, že ľudstvo zlyhalo v starostlivosti o planétu.„Potrebujeme nádej, že dokážeme klimatickej kríze čeliť. Aj preto je Klimatická konferencia v Glasgowe nesmierne dôležitá. Je to zodpovednosť nás, politikov a političiek, aké rozhodnutia príjmeme. Najmä mladí ľudia pociťujú v súvislosti klimatickou zmenou veľké obavy a je našou povinnosťou dodať im nádej,“ skonštatovala prezidentka.Podľa dostupných vedeckých štúdií existuje obrovské riziko, že ak sa krajiny urgentne nezaviažu do roku 2030 znížiť emisie aspoň o 45 percent, devastujúce dopady klimatických zmien pocíti každý.Prezidentka v tejto súvislosti oceňuje, že Slovensko a zvyšok Európskej únie prijalo záväzok redukcie emisií do roku 2030 o 55 percent. Nasledovať však musia aj ostatní, keďže za dve tretiny všetkých globálnych emisií je zodpovedných desať najväčších krajín na čele s Čínou.Prezidentka sa rozhodla do Škótska letieť bežnou komerčnou linkou a znížiť tak uhlíkovú stopu, ktorá by vznikla pri lete vládnym špeciálom. V pondelok 1. novembra sa zúčastní na recepcii podávanej britským premiérom Borisom Johnsonom za účasti členov britskej kráľovskej rodiny a prvej ministerky Škótska Nicoly Sturgeon.