Prezidentka Čaputová sa stretla s predchodcom Kiskom, zhodnotili rok Matovičovej vlády

8.3.2021 - Niektoré spoločné výzvy, najmä vyvodzovanie politickej zodpovednosti, sa ani zmenou vlády zatiaľ nenaplnili. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa v pondelok v Prezidentskom paláci stretla so svojím predchodcom Andrejom Kiskom.„Stretli sme sa po roku od konania parlamentných volieb a veľmi priateľsky a otvorene sme sa rozprávali hlavne o tom, akú cestu Slovensko za ten čas prešlo. Nebýva v politike zvykom, že nástupca so svojím predchodcom vo funkcii majú dobré vzťahy aj podobné pohľady na politický vývoj," doplnila Čaputová.Andrej Kiska bol slovenským prezidentom v rokoch 2014 až 2019. Následne založil politickú stranu Za ľudí , z ktorej neskôr pre zdravotné problémy odišiel.

