Objavilo sa tretie video Kisku so Šuligom

Andrej Kiska už reagoval

Nové video

Líder Za ľudí Andrej Kiska reaguje na tretie video, ktoré anonym zverejnil na YouTube a ktoré ukazuje, že sa s kontroverzným podnikateľom Michalom Šuligom nestretol len raz. „Áno, moja blbosť je, že som sa s tým človekom vôbec stretol a rozprával,“ reagoval bývalý prezident.

„V tom ďalšom postrihanom videu, čo vidia aj amatéri, je presne vidieť, kto sa ma snažil do čoho namočiť a ako som to odmietol,“ napísal na Facebooku. „Verím, že polícia už má páchateľa, nie je tak ťažké prísť na to, kto je za tým.“

Michal Šuliga je popradský podnikateľ, ktorý Kiskovi v roku 1999 predával pozemky vo Veľkom Slavkove.