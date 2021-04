Slovenská pošta sa stala opäť terčom podvodníkov, tentoraz môžete vyhrať najnovší iPhone 13

Desiatky podvodných e-mailov

Na údaje z platobnej karty zabudnite

15.4.2021 - V mene Slovenskej pošty sa šíria ďalšie podvodné maily, ktoré nabádajú ľudí do súťaže o nový iPhone 13. Adresáti sú kontaktovaní s tým, že sa môžu zapojiť do žrebovania, vyberú si spomedzi znázornených obálok a ak uhádnu, vyhrajú nový mobilný telefón. Hádať môžu trikrát, zväčša na tretí pokus sa adresátovi zobrazí výherná ikona, že ako verný zákazník vyhral nový iPhone.Uhradiť má 1 euro za poštovné. Ako upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, podvodníci si od adresáta vyžiadajú kontaktné údaje, mail a telefónne číslo, ako aj údaje platobnej karty. Slovenská pošta však od klientov nikdy nepýta peniaze prostredníctvom e-mailov ani neponúka výherné internetové hry.Slovenská pošta vyzýva adresátov podvodných mailov k ostražitosti, aby kontrolovali odosielaciu adresu a na podozrivé maily nereagovali.Vizuály falošných mailov sú zverejnené aj na webovej stránke Slovenskej pošty. Pošta zaznamenala už viac ako 20 rôznych podvodných e-mailov, ktoré sa tvária ako od pošty. Adresáta vyzývajú k úhrade platieb za doručenie zásielky, k zmene doručeniu či uloženiu zásielky alebo zaplateniu colných poplatkov.Adresáti dostávajú falošné maily pod hlavičkou Slovenskej pošty aj v spojitosti so stránkami, ktoré ponúkajú na kúpu či predaj rozličný tovar, a ak adresát zadá údaje so svojej platobnej karty cez stránku veľmi podobnú webovej stránke pošty, majú mu byť pripísané peniaze na účet za tovar.Slovenská pošta už podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aktuálne prebieha vyšetrovanie. Ak adresát dostane podvody (phishingový) email, pošta odporúča vždy kontrolovať odosielaciu adresu a zároveň nereagovať na podozrivé e-maily a nezadávať žiadne údaje z platobnej karty.