Raši opäť skritizoval čerpanie eurozdrojov za Matoviča a Hegera, vyvrátil aj chválu Remišovej (video)

1.6.2023 (SITA.sk) - Za vlád Igora Matoviča OĽaNO a priatelia ) a Eduarda Hegera Demokrati ) sa za viac ako tri roky kompletne zrealizovalo 154 eurofondových projektov. Zo zdrojov Európskej únie na ne v rámci programového obdobia 2014 až 2020 vyčerpalo 650,5 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej besede podpredseda strany Hlas-SD a poslanec parlamentu Richard Raši. Ako spresnil, ide o projekty, na ktoré vlády Matoviča a Hegera vyhlásili výzvy a boli ukončené do 15. mája tohto roka.„Tieto dve vlády dokázali kompletne zrealizovať za tri roky iba 3,9 % všetkých eurofondov z končiaceho programového obdobia,“ tvrdí Raši. Ako vicepremiér za Smer-SD v rokoch 2018 až 2020 zodpovedal aj za eurofondy.Raši tiež uviedol, že drvivá väčšina týchto projektov bola zameraná na refundácie miezd cez covid z operačných programov Ľudské zdroje a Efektívna verejná správa.„Na kompletne zrealizované projekty, ktoré zostanú ľuďom, ktoré dlhodobo zlepšia život v regiónoch, minuli vlády s OĽaNO len 43,6 milióna eur,“ podotkol Raši. Odvolal sa na informácie, ktoré mu poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci infozákona.Raši na základe nich povedal, že bývalá ministerka investícií Veronika Remišová Za ľudí ) kompletne nespravila ani jeden projekt informatizácie verejnej správy a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v ktorom je 1,9 miliardy eur, sa jej za viac ako tri roky podarilo úplne zrealizovať len 45 projektov v celkovej hodnote 18,6 milióna eur, čo je menej ako jedno percento alokácie.„Pani Remišová sa chváli, že z eurofondov spravila 3-tisíc kilometrov cyklochodníkov. Realita je však presne 2 358 metrov v piatich projektoch,“ dodal Raši.Keď Raši ako vicepremiér spolu s vládou na čele so Smerom-SD končil v marci 2020, teda v poslednom roku obdobia 2014 až 2020, zanechal čerpanie eurozdrojov v objeme 4,9 miliardy eur, čo bolo 32 % z vtedajšej celkovej alokácie 15,3 miliardy eur.Zazmluvnenosť prostriedkov EÚ dosahovala 10,8 miliardy eur, teda 70,7 % z celkovej sumy. Spomínaný IROP dovtedy využil z európskych peňazí cez 383 miliónov eur, čiže 22,5 % z alokácie. Čerpanie eurofondov počas vlád Matoviča a Hegera odvtedy, za tri roky do marca 2023, vzrástlo 2,3-násobne, a to o 6,4 miliardy eur na 11,3 miliardy eur.Miera využívania zdrojov EÚ sa viac ako zdvojnásobila na vyše 67 % z aktuálnej zvýšenej alokácie 16,8 miliardy eur, pričom zakontrahovaných je 16,4 miliardy eur, čo je zhruba 98 %. IROP vyčerpal viac ako 1 miliardu eur, resp. cez 56 %.