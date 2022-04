Prezidentka, premiér i ministri blahoželajú Macronovi k víťazstvu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zagratulovala v nedeľu Emmanuelovi Macronovi k opätovnému zvoleniu za prezidenta Francúzska. Urobila to prostredníctvom sociálnej siete Twitter, informuje TASR.



"Teším sa na pokračujúcu spoluprácu s Francúzskom na silnej a jednotnej Európskej únii," napísala Čaputová v reakcii na povolebné prieskumy, podľa ktorých Macron získal 57,6 až 58,2 percenta hlasov.

Heger gratuluje E. Macronovi k víťazstvu, teší sa na ďalšiu spoluprácu

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) zagratuloval Emmanuelovi Macronovi k opätovnému zvoleniu za prezidenta Francúzska. Želá mu veľa správnych rozhodnutí i vytrvalosti pri realizácii programu. Uviedol to na sociálnej sieti."S Emmanuelom Macronom si rozumiem pracovne aj ľudsky. O to viac ma jeho výhra úprimne potešila," vyhlásil Heger. Poznamenal, že aj tieto voľby mali pre Európu mimoriadny význam.

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a slovenský premiér Eduard Heger (vľavo) si podávajú ruky počas stretnutia na pôde rezidencie veľvyslanectva Francúzska v Budapešti v pondelok 13. decembra 2021.

Foto: TASR - Ladislav Vallach

Slovenskí ministri blahoželajú E. Macronovi k víťazstvu vo voľbách

Premiér je rád, že nad populizmom a extrémom znovu vyhrala sloboda, znášanlivosť a demokracia. "Toto sú základné piliere Európy, ktoré musíme chrániť, a to v každej členskej krajine. Francúzi znovu šli Európanom príkladom," dodal.Slovenskí ministri blahoželajú Emmanuelovi Macronovi k opätovnému zvoleniu za prezidenta Francúzska. Jeho znovuzvolenie označujú za "skvelú správu" nielen pre EÚ, ale pre celý demokratický svet. Tešia sa zároveň na ďalšiu spoluprácu oboch krajín."Presvedčivé víťazstvo Emmanuela Macrona v prezidentských voľbách vo Francúzsku je vynikajúcou správou nielen pre EÚ z hľadiska jej úspešnej budúcnosti, ale tiež pre celý demokratický svet, najmä vzhľadom k jasnému postoju Macronovej administratívy proti ruskej agresii voči Ukrajine," napísal na sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).Pripomenul, že Francúzsko je pre Slovensko dôležitým spojencom v NATO, ale tiež silným partnerom v EÚ. Teší sa preto na ďalšie spoločné projekty oboch krajín v obrane. "Milan Rastislav Štefánik, francúzsky generál, československý minister vojny a slovenský velikán, nie je zďaleka to jediné, čo naše štáty spája," poznamenal Naď.Aj podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) je opätovné zvolenie Marcona dobrou správou pre Európu, ktorá podľa nej čelí novým výzvam, ako sú obnova mieru na Ukrajine, energetická bezpečnosť EÚ či klimatické zmeny. "Spoločne budeme môcť úspešne zvládnuť výzvy našej doby, aby sme tvorili zjednotenú a bezpečnú Európu, so silným hlasom vo svete," odkázala Remišová.Macron získal 58,5 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo jeho krajne pravicovej vyzývateľke Marine Le Penovej vyjadrilo podporu 41,5 percenta voličov, vyplýva z údajov francúzskeho ministerstva vnútra.