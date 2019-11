Prezidentka Čaputová si v Prahe pripomenula nežnú revolúciu

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Jaroslav Novák Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 12. novembra (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová položila v utorok veniec k pamätníku 17. novembra na pražskej Národnej triede. Do Česka pricestovala, aby si pripomenula 30. výročie nežnej revolúcie a tiež aby vystúpila v televíznej relácii Fokus Václava Moravca. Informovala o tom spravodajská televízna stanica ČT24.Spomienky na revolúciu, ktorá pred 30 rokmi ukončila vládu jednej strany, sa v Česku konajú už od pondelka. V utorok pricestovala do krajiny slovenská štátnička a položila veniec k pamätnej doske na Národnej triede."Možno si vždy neuvedomujeme možnosti, ktoré November priniesol. Faktom je, že zmeny sú začaté, ale nie sú ešte dotiahnuté. Je pred nami ešte kus cesty, aby demokracia, ktorú sme si v novembri 1989 vydobyli, bola ľuďmi naozaj cítená. Aby cítili sociálne istoty, aby žili dôstojné životy," povedala slovenská hlava štátu a pripomenula, že v roku 1989 bola šestnásťročnou študentkou na strednej škole.Čaputová zároveň dodala, že dnes akoby ľudia zabúdali na všetko, čo november 1989 priniesol: "Ako by sme si mnohé slobody a práva, ktoré sa revolúciou stali samozrejmými, neuvedomovali a nevážili si ich. V tomto zmysle možno uvažovať o určitom dlhu. Ak sa nebudeme angažovať vo verejných veciach, môžu sa diať veci, ktoré sa vymknú kontrole, a demokracia sa môže zmeniť na nejaký úplne iný režim - napríklad taký, aký bol pred osemdesiatymdeviatym."Večer bude Čaputová v priamom prenose Českej televízie z Betlehemskej kaplnky diskutovať na tému "boj za pravdu" s predsedom Ústavného súdu ČR Pavlom Rychetským.Vo štvrtok (14. 11.) s príhovorom vystúpi na otvorení konferencie Pravda, lož a sloboda slova: 30 rokov po páde totality, ktorá sa koná na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.Výročie bratislavského študentského pochodu si pred budovou Univerzity Komenského pripomenie v sobotu (16. 11.) spolu s prezidentom ČR Milošom Zemanom. "Podvečer prezidentka zapáli sviečku pred budovou Starej tržnice v Bratislave na Námestí Nežnej revolúcie a zúčastní na Stredoeurópskom fóre, v rámci ktorého bude diskutovať s bratom bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla Ivanom," doplnil hovorca. Večer vystúpi prezidentka s prejavom na galakoncerte Ďakujeme, že môžeme v historickej budove Slovenského národného divadla (SND).V Deň boja za slobodu a demokraciu (17. 11.) si prezidentka spolu s bývalými politickými väzňami uctí obete komunistického režimu pri pamätníku Brána slobody na Devíne. Popoludní sa prezidentka zúčastní na odovzdávaní ocenení Biela vrana a večer na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v novej budove SND.