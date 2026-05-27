 Šport

27. mája 2026

Prezidentské voľby v Reale Madrid sa uskutočnia 7. júna. Súčasný šéf klubu má aj protikandidáta


florentino perez 676x467 27.5.2026 (SITA.sk) - Dlhoročný líder organizácie Florentino Pérez sa vo voľbách stretne s novým vyzývateľom Enriquem Riquelmem.


Dlhoročný prezident španielskeho futbalového veľkoklubu Real Madrid Florentino Pérez už v nedeľu 7. júna zabojuje o uvedenú funkciu s podnikateľom Enriquem Riquelmem. Termín volieb aj mená kandidátov už potvrdilo vedenie "bieleho baletu".

Hlasovanie sa uskutoční v komplexe Ciudad Real Madrid vo Valdebebas, na okraji španielskej metropoly. Približne 100-tisíc členov Realu, známych ako 'socios', budú mať možnosť hlasovať aj poštou.

Enrique Riquelme je prezident spoločnosti Cox pôsobiacej v oblasti vody a energie. Je prvý kandidát, ktorý sa od roku 2004 postaví proti dlhoročnému prezidentovi a staviteľskému magnátovi Florentinovi Pérezovi. Riquelme má 37 rokov.

Pérez prvýkrát zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2000 a bol pri úspešnej ére Galácticos, funkciu opustil v roku 2006. Následne sa vrátil v roku 2009 a od tej doby bol nepretržite opakovane zvolený bez protikandidátov v rokoch 2013, 2017, 2021 a 2025.

Pérez vyhlásil predčasné voľby po dvoch po sebe nasledujúcich sezónach bez významných trofejí. Real Madrid v tomto ročníku skončil v španielskej La Lige na druhom mieste a v Lige majstrov vypadol vo štvrťfinále s Bayernom Mníchov.


