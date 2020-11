Prezidentské voľby v USA: Trumpov tím chce zastaviť sčítanie hlasov v Michigane

Volebný štáb prezidenta USA Donalda Trumpa požiadal súd štátu Michigan, aby pozastavil sčítanie hlasov, kým pozorovatelia Republikánskej strany nebudú mať zaručený prístup na miesta, kde sa odohráva táto fáza volieb. Trumpov tím to oznámil v stredu prostredníctvom sociálnej siete Twitter.





Biden podľa CNN a AP zvíťazil vo Wisconsine

Manažér Trumpovej kampane Bill Stepien vo svojom vyhlásení uviedol, že tímu republikánskeho kandidáta nebol poskytnutý prístup na mnohé miesta, kde sa otvárajú hlasovacie urny a sčítajú sa hlasy voličov, čo je v rozpore so zákonmi štátu Michigan.Podľa televízie Sky News bolo zatiaľ zrátaných 94 percent odovzdaných hlasov, pričom Joe Biden vedie o 37 350 hlasov.Televízia Fox News uviedla, že Biden získal predbežne 49,5 percenta hlasov a republikán Trump 48,9 percenta. Víťazstvo v Michigane dáva kandidátovi 16 hlasov voliteľov z 270 potrebných na to, aby sa stal prezidentom USA.Michigan patrí spolu so štátmi Wisconsin a Pensylvánia k tým, ktoré Trumpovi pred štyrmi rokmi výrazne pomohli poistiť si víťazstvo vo voľbách nad demokratkou Hillary Clintonovou.Televízia CNN a agentúra AP medzičasom informovali, že Biden vyhral v štáte Wisconsin so ziskom 49,4 percenta hlasov, zatiaľ čo Trumpovi tam svoje hlasy odovzdalo 48,8 percenta voličov. Wisconsin disponuje desiatimi voliteľmi.

Momentálne Biden podľa agentúry AFP vedie v počte voliteľov pred Trumpom v pomere 248 ku 213. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov. Bidenovi k celkovému víťazstvu teraz stačí víťazstvo v štátoch Michigan (16 voliteľov) a Nevada (šesť voliteľov), pričom v oboch tesne vedie.



Úradujúci americký prezident pôvodne vo Wisconsine viedol, ale Biden tento trend otočil a dostal sa do vedenia, a to vďaka započítaniu hlasov zaslaných poštou a výsledkom z okresu Milwaukee, ktorý je dlhoročnou baštou demokratov, píše nemecký denník Süddeutsche Zeitung.



Wisconsin bol spolu s Nevadou jedným z iba dvoch štátov, v ktorých sa po voľbách v roku 2016 uskutočnilo a dokončilo prepočítanie hlasov. Toto prepočítanie vo Wisconsine vtedy prinieslo Trumpovi ďalších 131 hlasov. Trump by to mohol skúsiť aj tento rok, ale prekážkou je Bidenov náskok o takmer 20.000 hlasov.



Žiadosti o prepočítanie hlasov je možné vyhovieť vtedy, ak je rozdiel medzi dvoma kandidátmi menší ako jedno percento odovzdaných hlasov. Trumpovu kampaň by stálo asi tri milióny dolárov. Ak by bol rozdiel menší ako štvrtina percentuálneho bodu, Trump by nemusel platiť náklady.



Správa o Bidenovom víťazstve prišla bezprostredne po tom, ako Trumpova kampaň avizovala, že okamžite požiada o prepočítanie hlasov vo Wisconsine, odvolávajúc sa na bližšie nešpecifikované nezrovnalosti.



Výsledky zatiaľ nie sú známe v kľúčových štátoch Georgia, Michigan a Pensylvánia. Ďalšími "nerozhodnutými" štátmi sú Aljaška, Nevada a Severná Karolína.