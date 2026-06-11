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11. júna 2026

Krym a ruský ropný priemysel zasiahli nočné útoky, hlásené sú explózie aj požiare


Tagy: Krym ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

Na okupovanom Kryme aj v ruskom Krasnodarskom kraji hlásili počas noci rozsiahle útoky, za ktorými podľa miestnych zdrojov stojí Ukrajina.  Viaceré explózie otriasli počas noci zo stredy na štvrtok ...



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russia_ukraine_war_74813 676x506 11.6.2026 (SITA.sk) - Na okupovanom Kryme aj v ruskom Krasnodarskom kraji hlásili počas noci rozsiahle útoky, za ktorými podľa miestnych zdrojov stojí Ukrajina. 


Viaceré explózie otriasli počas noci zo stredy na štvrtok okupovaným ukrajinským polostrovom Krym. Podľa miestnych monitorovacích kanálov a správ obyvateľov boli zasiahnuté mosty na severe polostrova aj objekty súvisiace s ruskou armádou v Sevastopoli. Informácie nebolo možné nezávisle overiť. Referuje o tom web Kyiv Independent.

Zasiahnutý most


Proukrajinský telegramový kanál Krymský vietor uviedol, že po hláseniach o ukrajinských dronoch bol zasiahnutý most v meste Armjansk pri hranici s pevninskou Ukrajinou. Údajne bol poškodený aj most pri vstupe do Krasnoperekopska. Výbuchy boli hlásené aj zo Simferopoľa, pričom rozsah škôd zatiaľ nie je známy.

V Sevastopoli obyvatelia informovali o raketovej aktivite, viacerých explóziách a požiaroch. Podľa kanála Krymský vietor boli zaznamenané zásahy v oblastiach Komyšovej a Kozačej zátoky, ako aj v Strileckej zátoke, kde sa nachádzajú zariadenia ruskej Čiernomorskej flotily. Nad niektorými časťami mesta bol viditeľný dym a miestne zdroje hlásili rozsiahly požiar.

Požiar v areáli ropnej rafinérie


Súčasne došlo k útoku aj v ruskom Krasnodarskom kraji. Požiar vypukol v areáli ropnej rafinérie Afipskij, jednej z najväčších spracovateľských prevádzok na juhu Ruska. Obyvatelia zverejnili na sociálnych sieťach videá zachytávajúce výbuchy a činnosť protivzdušnej obrany. Regionálne úrady tvrdia, že požiar spôsobili trosky zostreleného dronu.

Podľa gubernátora Krasnodarského kraja Veniamina Kondratieva utrpeli pri nočných útokoch zranenia traja ľudia. Dvaja boli zranení po zásahu obytného domu v meste Krasnodar, kde vznikol požiar. Ďalší človek utrpel zranenia v Severskom okrese, kde boli poškodené aj viaceré domy.

Rafinéria Afipskij spracúva približne 6,25 milióna ton ropy ročne, čo predstavuje asi dve percentá celkovej ruskej spracovateľskej kapacity. Podľa ukrajinskej armády bola terčom útokov aj v marci tohto roka, ako aj viackrát počas minulého roka. Ukrajina v ostatných mesiacoch pravidelne podniká útoky na vojenské a priemyselné ciele hlboko na ruskom území, pričom využíva vlastné drony, rakety aj zbrane dodané západnými spojencami.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Krym a ruský ropný priemysel zasiahli nočné útoky, hlásené sú explózie aj požiare © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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