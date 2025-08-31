|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 31.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2025
Prezidentský palác zažil nápor návštevníkov, počas Dňa otvorených dverí prišlo takmer 10-tisíc ľudí – VIDEO
Tagy: Český prezident Čestná stráž prezidenta Deň otvorených dverí Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác Ústava SR
Prezidentský palác počas Dňa otvorených dverí (DOD) v sobotu 30. augusta navštívilo takmer 10-tisíc návštevníkov, čo je jednou z ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Prezidentský palác počas Dňa otvorených dverí (DOD) v sobotu 30. augusta navštívilo takmer 10-tisíc návštevníkov, čo je jednou z historicky najvyšších účastí tohto podujatia. Ako ďalej informovala prezidentská kancelária, verejnosť mala možnosť počas celého dňa, konkrétne od 10:00 do 17:00, spoznať reprezentačné priestory paláca a pozrieť si bohatý sprievodný program pre všetky generácie.
Deň otvorených dverí oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca, kde vykonal prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR s plnými poctami. Zároveň sa v areáli aj interiéri paláca stretol s návštevníkmi DOD.
„Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992, štátnu pečať SR aj najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky, Rad Bieleho leva I. triedy, ktoré český prezident Petr Pavel udelil in memoriam generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v roku 2023. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií. Okrem toho boli v Zelenom salóne vystavené všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR," uviedla prezidentská kancelária.
Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami.
„Zlatý salón bol pripravený v štýle tradičného novoročného obeda prezidentov, ktorý sa uskutočnil tento rok v januári. Zároveň boli vystavené aj oficiálne dary, ktoré prezident SR Peter Pellegrini dostal počas svojich zahraničných ciest aj výjazdov do slovenských regiónov. Kancelária prezidenta SR si pre návštevníkov taktiež pripravila rôzne upomienkové predmety," informovala prezidentská kancelária.
Na prednom a zadnom nádvorí Prezidentského paláca bol pre návštevníkov pripravený pestrý program pre deti aj dospelých.
„Slovenský olympijský a športový výbor ponúkol športové a pohybové aktivity pre deti vrátane prekážkovej dráhy, pohybových a tvorivých hier či omaľovánok. O 12:30 do sídla hlavy štátu zavítali aj olympionici Matej Tóth, Erik Vlček a Tomi Kid Kovács v rámci autogramiády. Bratislava Region Tourism spolu s Bratislavským samosprávnym krajom zabezpečili bezplatnú kyvadlovú dopravu medzi Prezidentským palácom a Národnou radou SR, pripravili tiež tzv. „koleso šťastia“, kde návštevníci interaktívnou a zábavnou formou spoznali zaujímavé miesta v tomto regióne. Medzinárodný vyšehradský fond prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity. Železničná spoločnosť Slovensko zapojila deti do aktivít s Vlakovou patrolou," uviedla prezidentská kancelária.
Ako doplnila, statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Súčasťou programu na zadnom nádvorí bol tiež detský kútik, ktorý Kancelária prezidenta SR pripravila v spolupráci so Základnou umeleckou školou Eugena Suchoňa v Bratislave.
Návštevníci sa mohli zastaviť aj v stánku Čestnej stráže prezidenta SR, kde si pozreli ich výstroj, dozvedeli sa viac o práci prezidentskej čestnej stráže a mohli sa informovať o podmienkach vstupu do tohto zboru.
Program pokračoval aj na prednom nádvorí. „Počas celého dňa návštevníkov sprevádzali príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR, pričom každú nepárnu hodinu predviedli „malú výmenu“ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu „veľkú výmenu“. Trikrát do dňa ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu. Slovenská pošta poskytla mobilnú poštu, kde si návštevníci mohli poslať špeciálnu pohľadnicu Kancelárie prezidenta SR. Zároveň exkluzívne ponúkla na predaj poštovú známku prezidenta SR Petra Pellegriniho z rezervy Slovenskej pošty, ktorú si už po vypredaní nebude možné zakúpiť," doplnila prezidentská kancelária.
Dodala, že svoje vedomosti z prírodných vied si návštevníci mohli interaktívnou formou precvičiť vďaka projektu Veda v kocke.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác zažil nápor návštevníkov, počas Dňa otvorených dverí prišlo takmer 10-tisíc ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podujatie otvoril Pellegrini
Deň otvorených dverí oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca, kde vykonal prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR s plnými poctami. Zároveň sa v areáli aj interiéri paláca stretol s návštevníkmi DOD.
„Verejnosť si v Prezidentskom paláci mohla v Hnedom salóne pozrieť originál Ústavy SR z roku 1992, štátnu pečať SR aj najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky, Rad Bieleho leva I. triedy, ktoré český prezident Petr Pavel udelil in memoriam generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v roku 2023. Zelený salón bol pripravený tak, aby návštevníci videli tento priestor počas plenárneho rokovania delegácií. Okrem toho boli v Zelenom salóne vystavené všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní, ktoré udeľuje prezident SR pri príležitosti vzniku SR," uviedla prezidentská kancelária.
Tradícia novoročného obeda
Vo Veľkej sále sa návštevníci mohli odfotiť za rečníckym pultom prezidenta SR a fotografiu si mali možnosť urobiť v Prijímacom salóne, kde hlava štátu absolvuje aj tête-à-tête rokovania so zahraničnými štátnikmi i domácimi hosťami.
„Zlatý salón bol pripravený v štýle tradičného novoročného obeda prezidentov, ktorý sa uskutočnil tento rok v januári. Zároveň boli vystavené aj oficiálne dary, ktoré prezident SR Peter Pellegrini dostal počas svojich zahraničných ciest aj výjazdov do slovenských regiónov. Kancelária prezidenta SR si pre návštevníkov taktiež pripravila rôzne upomienkové predmety," informovala prezidentská kancelária.
Statické ukážky aj detský kútik
Na prednom a zadnom nádvorí Prezidentského paláca bol pre návštevníkov pripravený pestrý program pre deti aj dospelých.
„Slovenský olympijský a športový výbor ponúkol športové a pohybové aktivity pre deti vrátane prekážkovej dráhy, pohybových a tvorivých hier či omaľovánok. O 12:30 do sídla hlavy štátu zavítali aj olympionici Matej Tóth, Erik Vlček a Tomi Kid Kovács v rámci autogramiády. Bratislava Region Tourism spolu s Bratislavským samosprávnym krajom zabezpečili bezplatnú kyvadlovú dopravu medzi Prezidentským palácom a Národnou radou SR, pripravili tiež tzv. „koleso šťastia“, kde návštevníci interaktívnou a zábavnou formou spoznali zaujímavé miesta v tomto regióne. Medzinárodný vyšehradský fond prostredníctvom interaktívnych kvízov predstavil verejnosti svoju činnosť a aktivity. Železničná spoločnosť Slovensko zapojila deti do aktivít s Vlakovou patrolou," uviedla prezidentská kancelária.
Ako doplnila, statické ukážky limuzíny Pullman, sprievodnej motorky a policajného auta zabezpečil Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Súčasťou programu na zadnom nádvorí bol tiež detský kútik, ktorý Kancelária prezidenta SR pripravila v spolupráci so Základnou umeleckou školou Eugena Suchoňa v Bratislave.
Čestná stráž predviedla galaprogram
Návštevníci sa mohli zastaviť aj v stánku Čestnej stráže prezidenta SR, kde si pozreli ich výstroj, dozvedeli sa viac o práci prezidentskej čestnej stráže a mohli sa informovať o podmienkach vstupu do tohto zboru.
Program pokračoval aj na prednom nádvorí. „Počas celého dňa návštevníkov sprevádzali príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR, pričom každú nepárnu hodinu predviedli „malú výmenu“ čestného stráženia sídla hlavy štátu a každú párnu hodinu „veľkú výmenu“. Trikrát do dňa ukázali taktiež svoje zručnosti počas tzv. galaprogramu. Slovenská pošta poskytla mobilnú poštu, kde si návštevníci mohli poslať špeciálnu pohľadnicu Kancelárie prezidenta SR. Zároveň exkluzívne ponúkla na predaj poštovú známku prezidenta SR Petra Pellegriniho z rezervy Slovenskej pošty, ktorú si už po vypredaní nebude možné zakúpiť," doplnila prezidentská kancelária.
Dodala, že svoje vedomosti z prírodných vied si návštevníci mohli interaktívnou formou precvičiť vďaka projektu Veda v kocke.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác zažil nápor návštevníkov, počas Dňa otvorených dverí prišlo takmer 10-tisíc ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Český prezident Čestná stráž prezidenta Deň otvorených dverí Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác Ústava SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ukrajinská armáda zlikvidovala ruský výbežok v obci Myrne v Charkovskej oblasti
Ukrajinská armáda zlikvidovala ruský výbežok v obci Myrne v Charkovskej oblasti
<< predchádzajúci článok
Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny
Ruský vládca a indický premiér prišli na samit do Číny