Nedeľa 31.8.2025
|Denník - Správy
Ukrajinská armáda zlikvidovala ruský výbežok v obci Myrne v Charkovskej oblasti
Ukrajinskí vojaci vytlačili ruské ozbrojené sily z obce Myrne pri meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Povedal to pre vysielateľa Suspiľne hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor ...
Zdieľať
31.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci vytlačili ruské ozbrojené sily z obce Myrne pri meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Povedal to pre vysielateľa Suspiľne hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor Trehubov. Ako informuje web Ukrajinská pravda, prechod dediny Myrne do ukrajinských rúk ukazuje aj mapa skupiny ukrajinských vojenských analytikov DeepState, ktorá označila Myrne ako oslobodené územie.
„Teraz sú Rusi z obce Myrne vytlačení ... ukrajinskí vojaci postupujú ďalej," uviedol Trehubov. Vysielateľ Suspiľne poznamenal, že z pozícií, o ktoré Rusi teraz prišli, bola ruská armáda schopná kontrolovať cestu do mesta Kupiansk.
