Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 31.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. augusta 2025

Ukrajinská armáda zlikvidovala ruský výbežok v obci Myrne v Charkovskej oblasti


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajinskí vojaci vytlačili ruské ozbrojené sily z obce Myrne pri meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Povedal to pre vysielateľa Suspiľne hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_98861 676x451 31.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci vytlačili ruské ozbrojené sily z obce Myrne pri meste Kupiansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Povedal to pre vysielateľa Suspiľne hovorca Operačnej strategickej skupiny Dnipro Viktor Trehubov. Ako informuje web Ukrajinská pravda, prechod dediny Myrne do ukrajinských rúk ukazuje aj mapa skupiny ukrajinských vojenských analytikov DeepState, ktorá označila Myrne ako oslobodené územie.


„Teraz sú Rusi z obce Myrne vytlačení ... ukrajinskí vojaci postupujú ďalej," uviedol Trehubov. Vysielateľ Suspiľne poznamenal, že z pozícií, o ktoré Rusi teraz prišli, bola ruská armáda schopná kontrolovať cestu do mesta Kupiansk.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda zlikvidovala ruský výbežok v obci Myrne v Charkovskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Takáč bráni Pavla Gašpara, v nehode išlo iba „o plechy“, vinníka určí znalecký posudok
<< predchádzajúci článok
Prezidentský palác zažil nápor návštevníkov, počas Dňa otvorených dverí prišlo takmer 10-tisíc ľudí – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 