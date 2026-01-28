|
28. januára 2026
Prezúvanie pneumatík v domácich podmienkach: Ako na to?
Prezúvanie pneumatík je pre mnohých vodičov každoročný rituál. Niektorí si automaticky rezervujú termín v servise, iní si povedia, že to zvládnu aj doma.
Pravda je, že domáce prezúvanie pneumatík nie je žiadna veda, no iba ak viete, čo robíte, máte správne náradie a dodržíte pár základných pravidiel. Kedy má prezúvanie doma zmysel, ako to urobiť správne a na čo si dať obzvlášť pozor?
Kedy má domáce prezúvanie pneumatík zmysel
Prezúvať pneumatiky doma je rozumné najmä vtedy, ak máte pneumatiky už nahodené na diskoch. Teda meníte celé kolesá, nie samotné pneumatiky na diskoch. V takom prípade ide skôr o mechanickú výmenu kolies než o odborný pneuservisný zásah.
Domáce prezúvanie je ideálne aj pre vodičov, ktorí majú jedno auto, jazdia bežným štýlom a chcú ušetriť čas aj peniaze. Ak však meníte pneumatiky bez diskov, riešite vyvažovanie kolies alebo máte pochybnosti o stave pneumatík, servis je vždy bezpečnejšia voľba.
Čo budete na prezúvanie pneumatík doma potrebovať
Základom je stabilné miesto, ideálne rovná, pevná plocha, napríklad betónová garáž alebo dvor. Okrem toho sa nezaobídete bez zdviháka (hydraulický hever alebo nožnicový zdvihák), kľúča na kolesá, ideálne momentového kľúča, a klinov pod kolesá, ktoré zostávajú na zemi. Praktické sú aj rukavice, aby ste mali lepší úchop a nezašpinili si ruky.
Ak chcete mať istotu, že je všetko urobené správne, momentový kľúč je veľký pomocník. Uťahovanie len tak od oka sa vám môže vypomstiť, buď povolenými skrutkami, alebo naopak ich príliš silným dotiahnutím.
Presný postup prezúvania pneumatík doma
Začnite tým, že auto zaparkujete na rovnej ploche, zatiahnete ručnú brzdu a zaradíte rýchlostný stupeň. Ešte pred zdvihnutím auta mierne povoľte skrutky na kolese, ktoré idete meniť. Nerobte to až vo vzduchu, koleso by sa mohlo pretáčať.
Následne umiestnite hever na správne miesto určené výrobcom vozidla a auto zdvihnite tak, aby bolo koleso voľne nad zemou. Kolesá, ktoré ostali pri zemi, zabezpečte klinmi. Skrutky úplne odskrutkujte, koleso zložte a nasaďte nové. Skrutky najprv zľahka naskrutkujte ručne, aby ste predišli ich poškodeniu.
Keď je koleso na mieste, spustite auto späť na zem a skrutky dotiahnite krížovým spôsobom. Ak máte momentový kľúč, nastavte ho na hodnotu odporúčanú výrobcom vozidla. Tento krok je dôležitý, lebo správne dotiahnuté kolesá sú základom bezpečnej jazdy.
Na čo si dať pri prezúvaní pneumatík pozor
Jednou z častých chýb je ignorovanie smerovosti pneumatík. Ak máte smerové pneumatiky, skontrolujte šípku na bočnici, ktorá udáva správny smer otáčania. V opačnom prípade riskujete aquaplaning. Pri asymetrických pneumatikách zas musí byť vonkajšia strana označená ako „Outside“.
Nezabudnite skontrolovať tlak v pneumatikách, často nie je vyhovujúci. Správne nahustené pneumatiky ovplyvňujú spotrebu paliva, ovládateľnosť auta aj životnosť pneumatík.
Dobrým zvykom je tiež po prvej jazde skrutky ešte raz skontrolovať a prípadne dotiahnuť. Najmä v prípade hliníkových diskov sa môže stať, že si kolesá „sadnú“.
Kedy radšej zveriť prezutie pneumatík servisu
Ak máte čo i len malé pochybnosti o tom, či je pneumatika v dobrom stave, objavili ste na nej praskliny, nerovnomerné opotrebenie alebo spozorujete vibrácie počas jazdy, určite by ste mali navštíviť servis. Rovnako i v prípade, že meníte pneumatiky na diskoch, potrebujete vyváženie alebo riešite senzor tlaku v pneumatikách.
Domáce prezúvanie je skvelé riešenie pre bežnú výmenu kolies, no bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste. Ak si nie ste istí, lepšie je investovať dvakrát ročne do odborného prezutia než riskovať problémy na ceste.
Prezúvanie doma ako praktický rituál
Prezuť pneumatiky v domácich podmienkach môže byť nielen úsporné, ale aj uspokojujúce. Viete presne, čo ste urobili, máte kontrolu nad stavom kolies a navyše získate lepší prehľad o svojom aute. Stačí dodržať správny postup a nepodceniť detaily. A ak si pri prezúvaní pneumatík všimnete, že ich dezén alebo vek už nie je vhodný na jazdu, alebo spozorujete poškodenia na pneumatikách, obráťte sa na pneueshop.sk. Máme pre vás širokú ponuku zimných, letných aj celoročných pneumatík priamo z výrobných skladov.
