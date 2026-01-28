|
28. januára 2026
Dominika Cibulková sa bude rozvádzať po desiatich rokoch. Je za tým nový muž po jej boku?
Ich spoločný trojposchodový mezonet v bratislavskom Starom meste je na predaj, pýtajú si za neho 2,5 milióna eur.
Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková potvrdila, že sa jej rozpadlo manželstvo s Michalom Navarom. Vzali sa v roku 2016 po sedemročnom vzťahu.
„Nevedia si prísť na meno, komunikujú iba cez právnikov,“ povedal nemenovaný zdroj pre web sport24.pluska.sk. Údajne jedným z dôvodov má byť muž Tibor Vincze, ktorý sa stretáva s bývalou športovkyňou.
„Michala to veľmi zobralo. Už dlhú dobu pôsobí veľmi utrápene. Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov. Minulý týždeň to už nevydržal a podal žiadosť o rozvod,“ prezradil ďalej zdroj.
Noví partneri?
Podľa informácií spomenutej webstránky prestali manželia zdieľať spoločné fotografie na sociálne siete a Navara už dlhší čas býva na inej adrese než Cibulková.
Spolu majú dve deti – Jakuba a Ninu. Tridsaťšesťročná rodáčka z Bratislavy sa má stretávať s podnikateľom Vinczem. Avšak aj Navara má údajne nejakú známosť.
Má ňou byť Ukrajinka Irina Kušnírová, no vzťah potvrdený nebol. Žena je zamestnaná v rodinnej firme, čo má byť dôvodom, prečo sú často spolu.
Navara nič komentovať nechcel, avšak Cibulková sa pre uvedený web vyjadrila: „Áno, ideme od seba. Nechcem to momentálne rozoberať a vyjadrím sa v najbližších hodinách na svojom profile na sociálnej sieti.“
Ich spoločný trojposchodový mezonet v bratislavskom Starom meste je na predaj, pýtajú si za neho 2,5 milióna eur. Otázne je, ako to celé dopadne s delením spoločného majetku.
