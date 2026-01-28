Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

28. januára 2026

Dominika Cibulková sa bude rozvádzať po desiatich rokoch. Je za tým nový muž po jej boku?


Tagy: Dominika Cibulková

Ich spoločný trojposchodový mezonet v bratislavskom Starom meste je na predaj, pýtajú si za neho 2,5 milióna eur.



Zdieľať
Dominika Cibulková sa bude rozvádzať po desiatich rokoch. Je za tým nový muž po jej boku?

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková potvrdila, že sa jej rozpadlo manželstvo s Michalom Navarom. Vzali sa v roku 2016 po sedemročnom vzťahu.

„Nevedia si prísť na meno, komunikujú iba cez právnikov,“ povedal nemenovaný zdroj pre web sport24.pluska.sk. Údajne jedným z dôvodov má byť muž Tibor Vincze, ktorý sa stretáva s bývalou športovkyňou.

„Michala to veľmi zobralo. Už dlhú dobu pôsobí veľmi utrápene. Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov. Minulý týždeň to už nevydržal a podal žiadosť o rozvod,“ prezradil ďalej zdroj.

Noví partneri?

Podľa informácií spomenutej webstránky prestali manželia zdieľať spoločné fotografie na sociálne siete a Navara už dlhší čas býva na inej adrese než Cibulková.

Spolu majú dve deti – Jakuba a Ninu. Tridsaťšesťročná rodáčka z Bratislavy sa má stretávať s podnikateľom Vinczem. Avšak aj Navara má údajne nejakú známosť.

Má ňou byť Ukrajinka Irina Kušnírová, no vzťah potvrdený nebol. Žena je zamestnaná v rodinnej firme, čo má byť dôvodom, prečo sú často spolu.

Navara nič komentovať nechcel, avšak Cibulková sa pre uvedený web vyjadrila: „Áno, ideme od seba. Nechcem to momentálne rozoberať a vyjadrím sa v najbližších hodinách na svojom profile na sociálnej sieti.“

Ich spoločný trojposchodový mezonet v bratislavskom Starom meste je na predaj, pýtajú si za neho 2,5 milióna eur. Otázne je, ako to celé dopadne s delením spoločného majetku.


Tagy: Dominika Cibulková
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Foto: Cibulková sa stala mamou, narodil sa jej syn Jakub (14. 6. 2020)
 Cibulková hovorí, že ukončenie kariéry a tehotenstvo spolu nesúvisia (11. 12. 2019)
 VIDEO: Cibulková o tehotenstve:Nemá to nič spoločné s ukončením kariéry (11. 12. 2019)
 TEHOTNÁ CIBULKOVÁ: Potvrdila to na sociálnej sieti (10. 12. 2019)
 Video: Cibulková ukončila aktívnu kariéru: Teším sa na nový život (12. 11. 2019)
 Cibulková ukončila sezónu, o budúcnosti zatiaľ nerozmýšľa (11. 9. 2019)
 FED CUP: Cibulkovej sa bude cnieť za fanúšikmi a behom s vlajkou (22. 4. 2019)
 FED CUP: CIBULKOVÁ NEBUDE HRAŤ V LOTYŠSKU (4. 2. 2019)
 ĎALŠÍ CENNÝ SKALP: Cibulková je už vo štvrťfinále turnaja vo Wu-chane (26. 9. 2018)
 FANTÁZIA: Cibulková postúpila vo Wimbledone už do štvrťfinále (9. 7. 2018)



nasledujúci článok >>
Prezúvanie pneumatík v domácich podmienkach: Ako na to?
<< predchádzajúci článok
STVR predstavila nové logo, autorkou návrhu je generálna riaditeľka Flašíková

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 