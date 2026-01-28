|
Streda 28.1.2026
28. januára 2026
Colours of Ostrava 2026: Štvrtok prinesie návrat LP, j-popovú tsunami Atarashii Gakko! alebo lovkyňu démonov Audrey Nuna.
Festival Colours of Ostrava dopĺňa line-up o ďalšiu desiatku interpretov.
Na hlavné pódium sa po štyroch rokoch vráti LP. Prvýkrát na domácom festivale vystúpia britskí The Libertines, horúcim tovarom je americká hudobníčka s kórejskými koreňmi Audrey Nuna. Popri svojej sólovej tvorbe je jej hlas známy vďaka populárnemu snímku K-pop: Lovkyňa démonov, ktorého skladba Golden nedávno získala Zlatý glóbus. A čoraz väčšej obľube za hranicami Japonska sa teší aj štvorica Atarashii Gakko!. Na Fresh Stage zahrajú rastúce hviezdy tanečnej scény Kotiēr alebo Nimino. Domácu scénu zastúpi Ondřej Ruml so svojím novo vydaným albumom alebo Gruppo Salsiccia, pri ktorom pôjde o jediné vystúpenie sezóny v Česku. Do festivalu vstupuje aj nový generálny partner, česká oceliarska skupina Moravia Steel v čele s Třineckými železiarňami, ktorý podporí novovznikajúcu hudobnú scénu a program Meltingpotu. Vstupenky na akciu organizovanú v termíne 15. až 18. júla sú aktuálne v predaji za 188 eur, dvojdňové si môžu záujemcovia kúpiť za cenu 133 eur.
Program hlavných scén obohatia americkí interpreti. LP sa vracajú do Ostravy po štyroch rokoch, ide o ich prvé oznámené vystúpenie pre rok 2026, do Európy sa vrátia po viac ako roku, keď sa predstavili na úspešnom turné na podporu zatiaľ posledného albumu Love Lines. „Existuje niekoľko málo interpretov, s ktorými majú festivaly bližší vzťah. Väčšinou ide o hudobníkov z domácej scény, o to viac nás teší, že my máme tak blízke vzťahy s niekým, ako sú LP. Hlas Laury Pergolizzi milujú fanúšikovia po celom svete, sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto rozprávania už bezmála desať rokov, od prvého koncertu v Prahe a nedlho nato aj festivalového vystúpenia. Tešíme sa, čo nás čaká v Ostrave tentoraz, vraj by mohla v lete zaznieť aj nová hudba,“ hovorí umelecký riaditeľ Filip Košťálek.
Ďalšími novými menami, ktoré pribúdajú v programe, sú britskí rockeri The Libertines, pre ktorých pôjde len o druhé vystúpenie v Česku, prvé festivalové. Okrem osvedčených hitov formujúcich zvuk milénia sa môžu fanúšikovia tešiť aj na comebackový album All Quiet On The Eastern Esplanade. A Peter Doherty naznačuje, že by mohli zaznieť aj novinky. Na celosvetový úspech animovanej série K-pop: Lovkyňa démonov nadviaže speváčka Audrey Nuna, ktorá vokálne stvárňuje hrdinku Miru zo skupiny HUNTR/X. Hudobníčka prerazila ešte pred zrodom fenoménu, ktorý dosiahol prestížne ocenenie Zlatý glóbus aj prvú priečku najstreamovanejších skladieb Spotify roku 2025. Doteraz vydala dva sólové albumy a liquid breakfast a TRENCH. Fanúšikovia mixu popu, R&B a elektroniky sa môžu tešiť na hity ako Mine alebo damn Right. A svojich priaznivcov prilákajú do Dolných Vítkovíc určite aj ATARASHII GAKKO!. Štyri zástupkyne seishun, teda mladej generácie, doplnia atraktívny program štvrtkového dňa svojou energickou zmesou popu, jazzu, rocku a elektroniky, ktorou si pred dvoma rokmi získali publikum Coachelly.
Svoje hity však predstavia aj interpreti obľúbenej FRESH Stage, ktorá sa vlani ukázala v novej podobe. „Keď sme pred rokom prišli s celým fresh konceptom, niektoré veci boli úplne nové. Spätná väzba bola skvelá, a to nielen od publika. Veľmi nás teší, že sa do hry zapájajú čoraz viac aj samotní hudobníci. Už teraz sa teším, akú show si špeciálne na túto scénu prichystajú Gruppo Salsiccia, ktoré inde poslucháči v lete neuvidia. Ich koncertov je ako šafranu, vidieť naživo The Best of Greatest Hits tejto svojráznej partie bude zážitok. Rovnako ako českú premiéru autora virálneho hitu I Only Smoke When I Drink,“ naráža Košťálek na britského producenta nimino. Ten je aktuálne zapísaný pri prestížnom sublabele Ninja Tunes Counter Records, spomínaný hit nazbieral na Spotify už viac ako 200 miliónov prehratí, nehovoriac o ďalších miliónoch použití v tiktokových a instagramových príspevkoch. Atraktívnu multižánrovú skladbu FRESH Stage dopĺňa j-popové duo NIKO NIKO TAN TAN, amsterdamská DJka Olive Anguz, kolumbijské trio Ghetto Kumbé a zo Stredomoria dorazí dvojica L’arannà. Domáce farby budú na scéne hájiť HIHIHAHAHOLKY.
Aktuálny zoznam viac ako štyridsiatich zverejnených mien sa novšie rozširuje aj o medzinárodnú skupinu Tolstoys, amerického DJa Kotiēr alebo Ondřeja Rumla, ktorý vydáva svoje nové sólové album posúvajúce hudobníkovu tvorbu do nových polôh a žánrov. Dvadsiaty tretí ročník čaká aj nová scéna. Tú podporí, rovnako ako ďalšie festivalové aktivity nielen Colours of Ostrava, ale aj Meltingpotu, nový generálny partner. Moravia Steel ukáže návštevníkom silu ocele, bez toho, aby si možno uvedomovali, o aký kľúčový materiál pre každodenný život ide, hovorí Petr Popelář, predseda predstavenstva spoločnosti Moravia Steel: „Náš vstup do Colors of Ostrava konaným v industriálnom prostredí je logickým partnerstvom. Najväčší český výrobca takého strategického materiálu pri najväčšej hudobnej udalosti v Česku v priestoroch bývalej huty jednoducho nemôže chýbať.“
Medzi najvýraznejších podporovateľov festivalu patrí dlhodobo generálny partner Česká sporiteľňa, hovorí jej šéf Tomáš Salomon: „Colours of Ostrava je presne ten typ akcie s medzinárodným dosahom, ktorý robí Česko silnejším, a aj preto sme jeho hrdým partnerom pravidelne od druhého ročníka. Na festival neprinášame len logo a finančnú podporu, ale hlavne našu festivalovú zónu, jedno z najživších miest celého areálu, kde zábava tradične pokračuje dlho po polnoci. Veríme, že sa naša zóna aj tento rok stane pre tisíce festivalových návštevníkov miestom, ktoré sa jednoducho oplatí neobísť.“
Druhá najväčšia scéna bude aj tento rok patriť generálnemu partnerovi T-Mobile. Aj pre nadchádzajúci ročník chystá spoločnosť pre prichádzajúcich množstvo zábavy, ako hovorí obchodný riaditeľ segmentu rezidentných zákazníkov Petar Babić: „Aj tento rok zabezpečíme super konektivitu a pokryjeme areál aj priľahlé stanové mestečko, aby mohli všetci zdieľať svoje zážitky s tými najbližšími a nebude chýbať ani podpora cashless systému. Na návštevníkov čaká festivalová zóna plná zábavy a zážitkov. A tešiť sa môžu opäť aj na Chill out pointy, kde je možné si vydýchnuť a užiť si čas #MeziSvými. Ďalšie novinky budeme oznamovať postupne pred festivalom.“ Aj pre 23. ročník chystajú Česká sporiteľňa a T-Mobile špeciálne akcie súvisiace s festivalom, o príležitostiach budú svojich zákazníkov čoskoro informovať.
Festival je známy nielen otvorenosťou voči najrôznejším žánrom a kultúram z celého sveta, ale aj pozitívnym prístupom ku všetkým vekovým skupinám. Od tých najstarších až po tých najmladších. Pre nich bude opäť v areáli plnohodnotný program v ČEZ Family Parku, ktorý naposledy potešil viac ako štyri tisíce detských návštevníkov. „ČEZ Family park podporujeme pravidelne už niekoľko rokov, pretože dlhodobo vnímame dôležitosť kvalitného zázemia a programu aj pre tých najmenších návštevníkov. Festival tak môže byť skutočne miestom pre celú rodinu. Pestrý program deťom opäť ponúkne nielen pobavenie a radosť z hry, ale aj inšpiráciu a nové poznatky,“ opisuje Michaela Ziková, riaditeľka útvaru marketing a sponzoring Skupiny ČEZ.
Program diskusného fóra Meltingpot bude naplno odhalený v priebehu jari, už teraz však sľubujú organizátori väčší komfort pre návštevníkov mieriacich za prednáškami, debatami a inšpiratívnymi rozhovormi. „Rozhodli sme sa pre tento rok umiestniť scény do jednej oblasti, aby mohli záujemcovia o diskusie plynulejšie prechádzať na ďalšie body programu. Zároveň majú možnosť zvýšiť šancu na zabezpečenie svojho miesta na atraktívnej akcii. Vďaka Priority Passu budú mať prednostný prístup do sály, aj na divadlá si budú môcť zaobstarať miestenku v predstihu,“ opisuje za Meltingpot David Gonos.
Ďalšie novinky odhalia organizátori najneskôr v marci, keď bude zverejnený program divadelných scén alebo obľúbenej Full Moon Stage. Aktuálne ceny štvordňových vstupeniek sú teraz za 188 eur a dvojdňové si môžu záujemcovia kúpiť za cenu 133 eur. V ponuke sú tiež za zvýhodnené ceny aj FRESH tickety alebo lístky pre deti nad 140 cm a do dovŕšenia 15 rokov veku. V limitovanom počte sú v predaji štvordňové VIP+ vstupy. Návštevníci si môžu v predstihu zabezpečiť aj vstupy do kempov v pokojnom areáli Sliezskoostravského hradu, vrátane miesta pre stany, karavany a obytné vozidlá, alebo je k dispozícii kemping v Tent Innech a Chill Village. Všetky informácie s možnosťou nákupu sú dostupné na webe colours.cz.
