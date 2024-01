Stav dodržiavania práv detí v reedukačných centrách je alarmujúci a neakceptovateľný, konštatuje Žilinka

Zásahy do osobnej slobody detí

Multilaterálne pracovné stretnutie

15.1.2024 (SITA.sk) - Reedukačné centrá v súčasnosti nielenže neplnia účel, ktorý im právna úprava zveruje, ale nie sú ani bezpečným miestom pre umiestnené deti, v ktorom sú dodržiavané ich práva. Skonštatovala to Generálna prokuratúra (GP) SR na základe poznatkov, ktoré získala vlastnou previerkou.Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe zistení z previerky v každom z 13 reedukačných centier na Slovensku zvolal multilaterálne pracovné stretnutie. Prokuratúra v reedukačných centrách totiž zistila závažné porušovanie práv detí.Ako priblížila GP SR, previerky boli vždy neohlásené a kládol sa dôraz na dodržiavanie práv detí, ktoré sú umiestnené v týchto centrách, a tiež na podmienky, v akých sú deti držané.Generálna prokuratúra považuje za alarmujúce, aby sa dieťa priamo v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to opakovane.„Nemenej alarmujúce sú zistenia o rozsahu porušovania práv a zásahoch do osobnej slobody detí, ku ktorým dochádza v reedukačných centrách. Previerkami bolo zistené, že maloletým deťom v reedukačných centrách sú vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody," zdôraznila prokuratúra.Ďalej zistili aj závažné nedostatky v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach. Tie podľa GP SR nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy.Za neakceptovateľné pokladajú aj to, že v niektorých reedukačných centrách izby pre deti nedosahovali ani požadovanú minimálnu výmeru.„Ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody," dodala GP SR, podľa ktorej je nevyhnutná systémová zmena činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia priestorového a personálneho zabezpečenia.Žilinka sa rozhodol na základe týchto závažných zistení iniciovať multilaterálne pracovné stretnutie za účasti verejného ochrancu práv, ministerstva školstva , komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež komisára pre deti. Stretnutie sa uskutoční na pôde GP SR 18. januára.