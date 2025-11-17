|
Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
|Denník - Správy
17. novembra 2025
Pri dome Tomia Okamuru v Prahe sa objavili ukrajinské vlajky
V okolí domu predsedu českej poslaneckej snemovne Tomia Okamuru (SPD) v Prahe sa v pondelok objavili ukrajinské vlajky. Okrem toho v okolí domu nasprejovali ukrajinské vlajky aj na ...
17.11.2025 (SITA.sk) - V okolí domu predsedu českej poslaneckej snemovne Tomia Okamuru (SPD) v Prahe sa v pondelok objavili ukrajinské vlajky. Okrem toho v okolí domu nasprejovali ukrajinské vlajky aj na chodník a pouličné lampy. Informuje o tom web Novinky.cz.
