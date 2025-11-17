|
17. novembra 2025
Na Námestí slobody v Bratislave sa zišli desiatky tisíc ľudí, dav skandoval „Dosť bolo Fica“
Tagy: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nežná revolúcia Protest
V Bratislave na Námestí Slobody sa napriek dažďu zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby si pripomenuli výročie novembra 1989 na zhromaždení organizovanom slovenskými opozičnými subjektami. Ako v ...
17.11.2025 (SITA.sk) - V Bratislave na Námestí Slobody sa napriek dažďu zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby si pripomenuli výročie novembra 1989 na zhromaždení organizovanom slovenskými opozičnými subjektami.
Ako v prejave uviedol opozičný poslanec František Mikloško (KDH), zrušenie dnešného dňa ako dňa pracovného pokoja je hanbou. Obvinil pritom predsedu vlády Roberta Fica, že chce tento deň vygumovať ľuďom z pamäte. „My si tento deň budeme pamätať a nebudeme ticho,“ vyhlásil Mikloško.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo svojom prejave skonštatoval, že vysoká účasť na zhromaždení je dôkaz, že sa ľudia stále dokážu zomknúť. Pokiaľ ide o súčasnú vládnu koalíciu, podľa Valla ich už nespája služba ľuďom, ale iba strach o moc. „Už sa boja aj študentov,“ povedal.
Zhromaždení následne začali skandovať „Dosť bolo Fica“. Taktiež na námestí zaznievali pokriky „Slovensko si nedáme!“ alebo „Hanba!“.
„36 rokov po novembri 89 nám tu stále a opäť vládnu komunisti,“ vyhlásil predseda opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď s tým, že žijeme v dobe, ktorá sa nebezpečne podobá na obdobie pred novembrom 1989.
„Fico útočí na nezávislé inštitúcie, súdy políciu, prokuratúru a média. Likviduje spravodlivosť presne, ako to robili komunisti,“ doplnil s tým, že je presvedčený, že zomknutí ľudia Fica porazia.
„Ja dávam boľševikovi rok, maximálne dva,“ vyhlásil Naď s tým, že ľudia si nenechajú zobrať slobodu, pretože majú tie najúčinnejšie zbrane – kriedu, kľúče, ale najmä spoločný postoj, ktorý je počuť všade. Súčasne premiérovi poslal odkaz. „Nie, Robert Fico. 17. november nebol komunistický puč. Ale vy, Robert Fico, už veľmi skoro budete definitívne fuč,“ uzavrel Naď.
„Slovensko má v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si všetci dokážeme pripustiť,“ vyhlásil líder strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Na celom Slovensku sú podľa neho ľudia, ktorí sa nevzdávajú a chcú žiť v krajine, kde pravda má hodnotu, a kde sa slušnosť neberie ako slabosť.
„Som presvedčený, že Slovensko potrebuje novú Nežnú revolúciu. Revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania našej krajiny,“ dodal Gröhling s tým, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok.
Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na pódiu skonštatoval, že Slovensko v súčasnosti volá po zmene. „Ja osobne mám jedinú ambíciu, poraziť vo voľbách Roberta Fica,“ zdôraznil s tým, že jednou z prvých vecí, ktoré by mala nová vláda urobiť, je vrátiť 17. november ako deň pracovného pokoja.
Demonštranti z roku 1989 mali podľa Šimečku odvaha a túžbu po slobode. Tomu podľa neho komunisti nerozumeli tak ako tomu dnes nerozumie Robert Fico. „A preto prehrá presne ako prehrali komunisti,“ uviedol Šimečka.
Opozičné zhromaždenie pri príležitosti výročia 17. novembra 1899 vystriedalo na bratislavskom Námestí slobody zhromaždenie občianske. Na ňom v pondelok vystúpila aj bývalá predsedníčka vlády z rokov 2010 až 2012 Iveta Radičová. Ako vyhlásila, zúčastnení nechcú násilie, chcú iba normálne žiť.
„My máme moc, my máme sebaúctu,“ zdôraznila expremiérka s tým ľudia by nemali pripustiť, aby ich niekto osočoval. Doplnila, že rešpektovať je možné len politikov, ktorí majú rešpekt voči občanom. „My všetci sme tu doma!“ vyhlásila Radičová.
Roman Samotný z iniciatívy Inakosť pripomenul, že november 1989 priniesol pre ľudí z menšín nádej, že môžu byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Vyhlásil, že aj ľudia z LGBTI komunity si zaslúžia žiť slobodne a dôstojne.
„To, čo vidíme na Slovensku je, že tie nádeje pre mnohých zostali nenaplnené. Mnoho ľudí z menšín stále nemá šancu na dôstojný život. Stále nemá šancu byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a dnes vidíme, že tá situácia sa zhoršuje,“ doplnil Samotný s tým, že dokonca aj v ústave je dnes zakotvené, že niektorí občania si nezaslúžia slušný a dôstojný život.
Podotkol však, že šancu na lepšiu budúcnosť prinesie aj snaha zmeniť sa, pretože nie všetky zvyklosti sú dnes pre ľudí prospešné. „Šanca pohnúť sa do budúcnosti nie je v tom, že silnejší zvíťazí, ale v tom, že sa naučíme rešpektovať jeden druhého, že sa naučíme vnímať dôstojnosť každej ľudskej bytosti,“ doplnil Samotný.
Veterán novembrových udalostí Ladislav „Agnes“ Snopko pripomenul korene 17. novembra v roku 1939. Najskôr to bol Medzinárodný deň študentov, následne po roku 1989 Deň boja za slobodu a demokraciu a teraz je tento dátum podľa neho aj „dňom boja proti ficovskej lúzokracii“. Na margo premiéra Roberta Fica zároveň povedal, že „ukája svoje mocenské chúťky v kruhu najhorších diktátorov sveta“. Nedávno sa však podľa Snopka „pošmykol na kúsku kriedy a padol na zadok“.
Pôvodcom takzvanej „kriedovej revolúcie“ je študent z Popradu Michal prezývaný „Muro“. Podľa neho sa tento rok preukázalo, že pravda napísaná kriedou má stále väčšiu váhu ako lži z úradu vlády. Od študentov podľa vlastných slov Muro nežiada heroizmus, chce len, aby neboli ticho. „Musia sa nás báť a mám pre Vás dobrú správu, už sa nás boja,“ vyhlásil študent.
Zdroj: SITA.sk - Na Námestí slobody v Bratislave sa zišli desiatky tisíc ľudí, dav skandoval „Dosť bolo Fica“ © SITA Všetky práva vyhradené.
