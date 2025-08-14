|
14. augusta 2025
Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov
Severná Kórea by mohla čoskoro Rusku poslať približne 6-tisíc vojakov a 50 až 100 kusov vojenskej techniky. Povedal to šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov, podľa ktorého oficiálne ide o ...
14.8.2025 (SITA.sk) - Severná Kórea by mohla čoskoro Rusku poslať približne 6-tisíc vojakov a 50 až 100 kusov vojenskej techniky. Povedal to šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov, podľa ktorého oficiálne ide o severokórejské ženijné vojská, ktoré sa majú zaoberať odmínovaním a výstavbou opevnení v ruskej Kurskej oblasti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje z rozhovoru Budanova pre The Japan Times.
Šéf ukrajinského obranného spravodajstva však pochybuje, že severokórejskí vojaci majú len ženijné úlohy. K ich technike totiž patria aj bojové tanky M2010 a obrnené transportéry BTR-80.
Budanov zdôraznil, že spolupráca Moskvy s Pchjongjangom predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre bezpečnosť v tichomorskom regióne. Moskva Pchjongjangu za podporu poskytuje peniaze, technológie a výcvik, čím výrazne posilňuje vojenské schopnosti Severnej Kórey.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea sa Rusku chystá poskytnúť ďalších 6-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
