Pri drevostavbách sú dôležité kvalita projektu a výber materiálu

Bratislava 14. júla - Pri murovaných domoch aj drevostavbách je dôležitá kvalitná projektová dokumentácia, realizácia a výber vhodných stavebných materiálov. Sú predpokladom vysokej energetickej hospodárnosti budovy, kvality a jej vnútorného prostredia a bezpečnosti. Pre TASR to uviedlo občianske združenie Slovenská rada pre zelené budovy."Platí to rovnako i pri výbere stavebného dreva aj výplne drevených konštrukcií, kde odporúčame použitie nehorľavých izolačných materiálov na báze minerálnej vlny. Tam, kde je to možné, aj použitie minerálnej vlny bez pridaného formaldehydu," konštatuje združenie.Slovenská rada pre zelené budovy predpokladá, že podiel drevostavieb na celkovej výstavbe na Slovensku bude narastať aj v súvislosti s úpravou predpisov požiarnej bezpečnosti stavieb. Tie umožňujú od roku 2017 aj výstavbu 5-podlažných drevostavieb.