Radíme: Klimatizácia v aute pomáha, len ak je v dobrej kondícii

Bratislava 2. júla - V letných horúčavách sa tí, ktorí majú auto s klimatizáciou, na ňu spoliehajú a bez nej si už často jazdu ani nevedia predstaviť. Pomáha vyhnúť sa dehydratácii, stresu či nervozite za rozpáleným volantom a deťom výrazne uľahčuje cestovanie na dlhé trasy. Avšak správne fungujúca klimatizácia si vyžaduje aj primeranú starostlivosť.Podľa odborníkov je dobré dať si skontrolovať klimatizáciu a jej rozvody v aute. "Majiteľ auta by si mal dať skontrolovať klimatizáciu aspoň raz za rok. Ideálne je kontrolu klimatizácie spojiť s pravidelnou servisnou kontrolou celého automobilu. Vodič takto ušetrí nielen čas, ale aj peniaze," radí vedúci popredajných služieb v spoločnosti Škoda Auto Slovensko Róbert Hukel.Podľa neho pri dopĺňaní chladiacej zmesi je potrebné sledovať, či sa dopĺňa ten správny druh. V autorizovaných servisoch majú samostatný plniaci, čistiaci a testovací stroj, preto je jednoduché sa vyhnúť zámene. Rovnako tu vedia skontrolovať aj tlak v okruhu. Preto je vhodné nechať servis klimatizácie na odborníkov.Aj pri novších autách je dôležité skontrolovať, či sa do chladiča nedostali nečistoty, prach alebo hmyz. Tie môžu klimatizáciu úplne znefunkčniť. Na čistenie je dobré pamätať hlavne vtedy, ak auto jazdí alebo parkuje v prašnom prostredí. Vyčistiť treba aj vodný kanál klimatizácie od rôznych usadenín, lístia či ihličia. Nahromadené nečistoty v tomto priestore môžu spôsobiť nepríjemný zápach vo vnútri vozidla.Najefektívnejšie vyčistí klímu ultrazvukový čistiaci prístroj, ktorý zničí plesne aj baktérie. Možno použiť aj sprejové a penové čističe, účinnosť je však krátkodobá.Dôležitou zložkou klimatizácie sú filtre zachytávajúce peľ a prach. Pri výmene by sa mali používať správne a originálne peľové filtre. Efektívne sú filtre v kombinácii s aktívnym uhlím, ktoré absorbujú ozón a iné škodlivé plyny a znižujú nepríjemné zápachy. "Samotná filtrácia je tak oveľa účinnejšia. K najlepším patria tzv. bioaktívne (biogénne) alergénne filtre, ktoré zabraňujú vniknutiu spór húb a aj najmenších alergénov. Vyvarovať by sme sa mali lacným náhradám s papierovými filtrami, ktoré majú nízke absorpčné vlastnosti," dodáva Hukel.Ako však zdôrazňuje, mať klimatizáciu v perfektnom stave je jedna vec, ale rovnako dôležité je aj jej správne používanie. "Ak to budete s chladením preháňať, príliš nízka teplota v aute vám môže zamotať hlavu pri vystupovaní na rozpálené chodníky. Ideálny teplotný rozdiel je preto maximálne 5 – 7 stupňov Celzia oproti vonkajšej teplote. Komfort je tak naozaj citeľný a vyhnete sa zdravotným rizikám. Stabilnú teplotu vo vozidle udržíte najlepšie tak, že nebudete s pustenou klimatizáciou vetrať. Nezabudnite ani na nastavenie prieduchov na miestach spolujazdcov. Ak im bude celú cestu fúkať do tváre či na kĺby studený vzduch, nebude to nič príjemné," uzatvára odborník.