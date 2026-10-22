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22. októbra 2026
Pri havárii stíhačky Mirage 2000D vo Francúzsku zahynuli dvaja členovia posádky
Tagy: Havária stíhačky
Lietadlo sa zrútilo počas nočného výcvikového letu neďaleko Nancy, posádka sa pred nárazom nestihla katapultovať. Dvaja členovia posádky francúzskeho bojového lietadla Mirage 2000D zahynuli pri ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Lietadlo sa zrútilo počas nočného výcvikového letu neďaleko Nancy, posádka sa pred nárazom nestihla katapultovať.
Dvaja členovia posádky francúzskeho bojového lietadla Mirage 2000D zahynuli pri havárii počas výcvikového letu na severovýchode Francúzska. Stroj sa zrútil v utorok približne o 23.00 h miestneho času neďaleko svojej leteckej základne pri meste Nancy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu počas návštevy katarskej Dauhy vyjadril pozostalým sústrasť v mene celej krajiny.
Pri nehode zahynuli 27-ročný pilot a 44-ročný navigátor. Podľa prokurátora Davida Touveta z mesta Metz sa ani jeden z nich pred nárazom nestihol katapultovať. Na mieste havárie vyšetrovatelia našli motory katapultovacích sedadiel, no vzhľadom na silu nárazu podľa prokurátora nič nenasvedčuje tomu, že by niektorý z členov posádky mohol prežiť. Identifikácia obetí si vyžiada analýzy DNA, ktoré môžu trvať niekoľko týždňov.
Veliteľ leteckej základne Ludovic Humbert uviedol, že posádku tvorili skúsený navigátor a mladý pilot, ktorý mal všetky potrebné predpoklady a kvalifikáciu na lietanie s týmto typom lietadla. Podľa hovorcu francúzskych vzdušných a vesmírnych síl Davida Pappalarda mal pilot nalietaných 450 hodín a pripravoval sa na získanie kvalifikácie operačného bojového pilota.
K nehode došlo po skončení taktickej časti výcviku, keď sa lietadlo v noci vracalo na základňu a posádka letela podľa prístrojov. Riadenie letovej prevádzky vtedy stratilo rádiové aj radarové spojenie so strojom. Podľa Pappalarda posádka nevyslala núdzový signál a nezaznamenali ani pokus o katapultovanie.
Lietadlo dopadlo do zalesnenej oblasti. Obyvatelia okolitých domov opísali silný výbuch, ktorý otriasol stenami budov. „S manželom sme krátko pred jedenástou večer cítili, ako sa steny nášho domu trochu zatriasli. Počuli sme hlasnú ranu, podobnú zvuku pri prekonaní zvukovej bariéry, ale ešte silnejšiu,“ uviedla miestna obyvateľka Sandra Rotatintiová. Jej sused, ktorý v tom čase venčil psa, podľa nej videl na oblohe ohnivú guľu a privolal hasičov.
Dvojmiestne bojové lietadlá Mirage 2000D zaviedlo Francúzsko do služby v roku 1993. Nasadilo ich vo viacerých konfliktoch vrátane operácií v Kosove, Líbyi, Afganistane, Iraku, Sýrii a africkom regióne Sahel. Tento typ lietadla už v minulosti postihlo niekoľko nehôd. V januári 2019 pri havárii počas nočného letu v nízkej výške zahynuli obaja členovia posádky, zatiaľ čo v júli 2021 sa posádke stroja, ktorý havaroval neďaleko Nancy, podarilo katapultovať.
Francúzsko nedávno dokončilo modernizačný program svojej flotily Mirage 2000D. Lietadlá plánuje ponechať v prevádzke aj počas 30. rokov tohto storočia.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii stíhačky Mirage 2000D vo Francúzsku zahynuli dvaja členovia posádky © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja členovia posádky francúzskeho bojového lietadla Mirage 2000D zahynuli pri havárii počas výcvikového letu na severovýchode Francúzska. Stroj sa zrútil v utorok približne o 23.00 h miestneho času neďaleko svojej leteckej základne pri meste Nancy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu počas návštevy katarskej Dauhy vyjadril pozostalým sústrasť v mene celej krajiny.
Pri nehode zahynuli 27-ročný pilot a 44-ročný navigátor. Podľa prokurátora Davida Touveta z mesta Metz sa ani jeden z nich pred nárazom nestihol katapultovať. Na mieste havárie vyšetrovatelia našli motory katapultovacích sedadiel, no vzhľadom na silu nárazu podľa prokurátora nič nenasvedčuje tomu, že by niektorý z členov posádky mohol prežiť. Identifikácia obetí si vyžiada analýzy DNA, ktoré môžu trvať niekoľko týždňov.
Veliteľ leteckej základne Ludovic Humbert uviedol, že posádku tvorili skúsený navigátor a mladý pilot, ktorý mal všetky potrebné predpoklady a kvalifikáciu na lietanie s týmto typom lietadla. Podľa hovorcu francúzskych vzdušných a vesmírnych síl Davida Pappalarda mal pilot nalietaných 450 hodín a pripravoval sa na získanie kvalifikácie operačného bojového pilota.
K nehode došlo po skončení taktickej časti výcviku, keď sa lietadlo v noci vracalo na základňu a posádka letela podľa prístrojov. Riadenie letovej prevádzky vtedy stratilo rádiové aj radarové spojenie so strojom. Podľa Pappalarda posádka nevyslala núdzový signál a nezaznamenali ani pokus o katapultovanie.
Lietadlo dopadlo do zalesnenej oblasti. Obyvatelia okolitých domov opísali silný výbuch, ktorý otriasol stenami budov. „S manželom sme krátko pred jedenástou večer cítili, ako sa steny nášho domu trochu zatriasli. Počuli sme hlasnú ranu, podobnú zvuku pri prekonaní zvukovej bariéry, ale ešte silnejšiu,“ uviedla miestna obyvateľka Sandra Rotatintiová. Jej sused, ktorý v tom čase venčil psa, podľa nej videl na oblohe ohnivú guľu a privolal hasičov.
Dvojmiestne bojové lietadlá Mirage 2000D zaviedlo Francúzsko do služby v roku 1993. Nasadilo ich vo viacerých konfliktoch vrátane operácií v Kosove, Líbyi, Afganistane, Iraku, Sýrii a africkom regióne Sahel. Tento typ lietadla už v minulosti postihlo niekoľko nehôd. V januári 2019 pri havárii počas nočného letu v nízkej výške zahynuli obaja členovia posádky, zatiaľ čo v júli 2021 sa posádke stroja, ktorý havaroval neďaleko Nancy, podarilo katapultovať.
Francúzsko nedávno dokončilo modernizačný program svojej flotily Mirage 2000D. Lietadlá plánuje ponechať v prevádzke aj počas 30. rokov tohto storočia.
Zdroj: SITA.sk - Pri havárii stíhačky Mirage 2000D vo Francúzsku zahynuli dvaja členovia posádky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Havária stíhačky
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