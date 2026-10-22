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22. októbra 2026
Srbskí študenti pred voľbami dorazili do Belehradu, chcú porážku Vučičovej SNS
Predčasné voľby vyvolali takmer dva roky protestov po tragédii v Novom Sade, študentská kandidátka je najväčšou výzvou pre vládnu stranu. Viac ako tisíc ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Predčasné voľby vyvolali takmer dva roky protestov po tragédii v Novom Sade, študentská kandidátka je najväčšou výzvou pre vládnu stranu.
Študentov pozdĺž trás vítali davy ľudí, vodiči trúbili, obyvatelia im rozdávali jedlo a na niektorých miestach pripravili ohňostroje. K pochodom sa pridali aj motocyklisti a ľudia na traktoroch.
V centre Belehradu privítalo prvých účastníkov niekoľko tisíc ľudí. Mnohí mali tričká s heslom „Študenti víťazia“ a odznaky s číslom tri, ktoré má študentská kandidátka na hlasovacom lístku.
„Bolo to skvelé. Nikdy sme nemali väčšiu podporu. Študenti víťazia!“ povedal Ognjen Nestorovič, ktorý prišiel pešo z približne 100 kilometrov vzdialeného Valjeva.
Študentmi podporovaná kandidátka predstavuje najväčšiu výzvu pre Srbskú pokrokovú stranu (SNS), ktorej kandidátku vedie bývalý prezident Aleksandar Vučič. Ten v septembri odstúpil z prezidentskej funkcie, aby sa uchádzal o post premiéra.
Takmer dvojročné protesty vyvolalo zrútenie prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Demonštranti tragédiu spájali s korupciou a žiadali predčasné voľby.
Študenti usporiadajú poslednú demonštráciu vo štvrtok v Belehrade. SNS mala v stredu vlastný míting v Niši, kde Vučič vyhlásil: „V nedeľu ich všetkých porazíme.“
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti pred voľbami dorazili do Belehradu, chcú porážku Vučičovej SNS © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako tisíc študentov pochodujúcich z rôznych častí Srbska dorazilo v stredu večer do Belehradu pred posledným veľkým zhromaždením pred nedeľnými predčasnými parlamentnými voľbami.
Študentov pozdĺž trás vítali davy ľudí, vodiči trúbili, obyvatelia im rozdávali jedlo a na niektorých miestach pripravili ohňostroje. K pochodom sa pridali aj motocyklisti a ľudia na traktoroch.
Srdečné privítanie
V centre Belehradu privítalo prvých účastníkov niekoľko tisíc ľudí. Mnohí mali tričká s heslom „Študenti víťazia“ a odznaky s číslom tri, ktoré má študentská kandidátka na hlasovacom lístku.
„Bolo to skvelé. Nikdy sme nemali väčšiu podporu. Študenti víťazia!“ povedal Ognjen Nestorovič, ktorý prišiel pešo z približne 100 kilometrov vzdialeného Valjeva.
Študentmi podporovaná kandidátka predstavuje najväčšiu výzvu pre Srbskú pokrokovú stranu (SNS), ktorej kandidátku vedie bývalý prezident Aleksandar Vučič. Ten v septembri odstúpil z prezidentskej funkcie, aby sa uchádzal o post premiéra.
Tragická korupcia
Takmer dvojročné protesty vyvolalo zrútenie prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Demonštranti tragédiu spájali s korupciou a žiadali predčasné voľby.
Študenti usporiadajú poslednú demonštráciu vo štvrtok v Belehrade. SNS mala v stredu vlastný míting v Niši, kde Vučič vyhlásil: „V nedeľu ich všetkých porazíme.“
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti pred voľbami dorazili do Belehradu, chcú porážku Vučičovej SNS © SITA Všetky práva vyhradené.
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