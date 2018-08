Rusko a Egypt sa zaviazali posilniť vojenské vzťahy

Ruský minister obrany Sergej Šojgu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. augusta (TASR) - Rusko a Egypt prediskutovali v pondelok spôsoby, ako rozšíriť vzájomné vojenské vzťahy a posilniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu, píše agentúra AP.Ruský minister obrany Sergej Šojgu uistil svojho egyptského partnera Muhammada Ahmada Zakího o tom, že Moskva podporuje úsilie Káhiry poraziť militantov pôsobiacich na Sinajskom polostrove.Dodal, že ruská armáda je pripravená podeliť sa s Egyptom so skúsenosťami z vlastného vojenského ťaženia počas bojov v Sýrii. Moskva a Káhira si podľa Zakího vymenili názory na bezpečnostné výzvy dneška.Egyptská odnož džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) zostrelila v októbri 2015 nad Sinajom ruské dopravné lietadlo, o život prišlo všetkých 224 osôb na palube. Moskva zareagovala pozastavením leteckej dopravy do krajiny. K obnoveniu vzdušného spojenia medzi Ruskom a Egyptom došlo až v apríli tohto roka po tom, čo egyptské úrady posilnili bezpečnosť na tamojších letiskách.