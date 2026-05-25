Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť dosiahnutá už v pondelok. Zároveň zdôraznil právo Izraela brániť sa proti ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť dosiahnutá už v pondelok. Zároveň zdôraznil právo Izraela brániť sa proti útokom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla vzniknúť „už dnes“. Vyjadril sa tak počas návštevy Indie, odkiaľ pokračoval do severoindickej Ágry.
„Mysleli sme si, že možno budeme mať nejaké správy už včera večer, možno dnes, neprikladal by som tomu však príliš veľký význam,“ povedal Rubio novinárom v Naí Dillí v súvislosti s možnou dohodou.
Podľa šéfa americkej diplomacie je na stole „pomerne pevný návrh“ týkajúci sa možnosti otvorenia strategických prielivov. „Má veľkú podporu v Perzskom zálive. Každá krajina, s ktorou sme o tom hovorili, chápe, že je to nielen veľmi rozumné, ale aj správne riešenie pre svet,“ uviedol.
Rubio zároveň vyjadril presvedčenie, že Irán vstúpi do „skutočných, významných a časovo obmedzených rokovaní o jadrovej otázke“. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu zmiernil očakávania ohľadom dohody a povedal svojim vyjednávačom, aby sa „neponáhľali“.
„Nie je v časovej tiesni, nechce uzavrieť zlú dohodu a prezident neuzavrie zlú dohodu,“ povedal Rubio o Trumpovi. Vojna vypukla po tom, ako Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán a Teherán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi v regióne. Washington a Teherán dodržiavajú prímerie od 8. apríla.
Americký minister zároveň zopakoval podporu Izraelu. „Izrael má vždy právo chrániť sa,“ povedal Rubio. Dodal, že ak Hizballáh podnikne raketové útoky proti Izraelu, „Izrael má plné právo odpovedať alebo takým útokom predísť“. Podľa Rubia to platí aj počas trvania prímeria.
Zdroj: SITA.sk - Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes © SITA Všetky práva vyhradené.
