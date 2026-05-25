Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Urban
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. mája 2026

Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes


Tagy: americko-iránske vzťahy Mierové rokovania Vojna na Blízkom východe

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť dosiahnutá už v pondelok. Zároveň zdôraznil právo Izraela brániť sa proti ...



Zdieľať
italy_us__8312 676x451 25.5.2026 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť dosiahnutá už v pondelok. Zároveň zdôraznil právo Izraela brániť sa proti útokom.


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla vzniknúť „už dnes“. Vyjadril sa tak počas návštevy Indie, odkiaľ pokračoval do severoindickej Ágry.

„Mysleli sme si, že možno budeme mať nejaké správy už včera večer, možno dnes, neprikladal by som tomu však príliš veľký význam,“ povedal Rubio novinárom v Naí Dillí v súvislosti s možnou dohodou.

Podľa šéfa americkej diplomacie je na stole „pomerne pevný návrh“ týkajúci sa možnosti otvorenia strategických prielivov. „Má veľkú podporu v Perzskom zálive. Každá krajina, s ktorou sme o tom hovorili, chápe, že je to nielen veľmi rozumné, ale aj správne riešenie pre svet,“ uviedol.

Rubio zároveň vyjadril presvedčenie, že Irán vstúpi do „skutočných, významných a časovo obmedzených rokovaní o jadrovej otázke“. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu zmiernil očakávania ohľadom dohody a povedal svojim vyjednávačom, aby sa „neponáhľali“.

„Nie je v časovej tiesni, nechce uzavrieť zlú dohodu a prezident neuzavrie zlú dohodu,“ povedal Rubio o Trumpovi. Vojna vypukla po tom, ako Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán a Teherán následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi v regióne. Washington a Teherán dodržiavajú prímerie od 8. apríla.

Americký minister zároveň zopakoval podporu Izraelu. „Izrael má vždy právo chrániť sa,“ povedal Rubio. Dodal, že ak Hizballáh podnikne raketové útoky proti Izraelu, „Izrael má plné právo odpovedať alebo takým útokom predísť“. Podľa Rubia to platí aj počas trvania prímeria.


Zdroj: SITA.sk - Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránske vzťahy Mierové rokovania Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri incidente v obchodnom centre v Tokiu utrpelo zranenia približne 20 ľudí
<< predchádzajúci článok
Macron varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, zdôraznil riziká pre Bielorusko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 